Tujina
Zadnji skok v bazen rezerviran za pse
Ljudje smo se od zunanjih bazenov za letos – vsaj večinoma – že poslovili. V Nemčiji pa je zadnji skok v vodo pripadel štirinožcem. Na zadnji dan kopalne sezone so bazen odprli prav zanje. In psi so povabilo že peto leto zapored z veseljem izkoristili. Skakanje, čofotanje in igra za konec poletja – še preden bazen izpraznijo, očistijo in zaprejo za sezono.
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