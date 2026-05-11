Zadnji sončni zahod: do 2. avgusta neprekinjen dan

V mestu Utqiagviku na skrajnem severu ameriške zvezne države Aljaska je v nedeljo sonce zašlo ob 1.48 po lokalnem času, ponovno pa vzšlo ob 2.57.
Prebivalce zdaj čaka neprekinjen dan, vse do 2. avgusta, ko se bo sonce znova spustilo pod obzorje.
Utqiagvik je najsevernejše mesto v ZDA, zaradi svoje lege pa ima v poletnem času neprekinjen dan, pozimi pa več tednov popolne teme. Minulo zimo so bili brez sonca 64 dni.
Omenjeni pojav nastane zaradi naklona Zemlje glede na njeno tirnico okoli Sonca. Okoli 21. junija nastopi sončev obrat, severni pol pa je takrat obrnjen proti Soncu. Z vrtenjem Zemlje okoli svoje osi se zdi, da sonce kroži po nebu, ne da bi padlo pod obzorje, so pojasnili na Fox Weather.
