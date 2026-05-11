Tujina

Zadnji sončni zahod: do 2. avgusta neprekinjen dan

Utqiagvik, 11. 05. 2026 10.21 pred 50 minutami 1 min branja 19

Avtor:
M.S.
Sončni zahod

Prebivalci najsevernejšega ameriškega mesta so v nedeljo še zadnjič uzrli sončni zahod. Naslednjih 84 dni bodo vseskozi imeli dan, znova pa bo sonce zašlo 2. avgusta.

V mestu Utqiagviku na skrajnem severu ameriške zvezne države Aljaska je v nedeljo sonce zašlo ob 1.48 po lokalnem času, ponovno pa vzšlo ob 2.57.

Prebivalce zdaj čaka neprekinjen dan, vse do 2. avgusta, ko se bo sonce znova spustilo pod obzorje.

Utqiagvik je najsevernejše mesto v ZDA, zaradi svoje lege pa ima v poletnem času neprekinjen dan, pozimi pa več tednov popolne teme. Minulo zimo so bili brez sonca 64 dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Omenjeni pojav nastane zaradi naklona Zemlje glede na njeno tirnico okoli Sonca. Okoli 21. junija nastopi sončev obrat, severni pol pa je takrat obrnjen proti Soncu. Z vrtenjem Zemlje okoli svoje osi se zdi, da sonce kroži po nebu, ne da bi padlo pod obzorje, so pojasnili na Fox Weather.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
11. 05. 2026 11.06
Kopernik se je potem zmotil, ko je rekel, da se naš planet vrti okoli zemlje. 😊
Alergičen na levake
11. 05. 2026 11.03
Ne moreš verjet, kako je človek uničil naravo, zdaj se mu pa vrača ...
Nidani
11. 05. 2026 11.12
Ja, desnuhi bi še kar na premog...
asdfghjklč
11. 05. 2026 11.01
Ko sem bil teden dni službeno na severu švedske 15 let nazaj, sem imel zelo nestabilen spanec, saj je sonce zašlo ob polnoči, tema bila dobro uro pa pol, potem pa se je že spet delal dan. Za znoreti je bilo... Okno pa še rolet ni imelo... Ravna takrat sem imel edinkrat do danes, da se nisem niti en dan naspal.
vrtnar _
11. 05. 2026 10.59
živi dolgčas 3 mesece... ne hvala
Angelina145
11. 05. 2026 10.56
Sonce nonstop prezivim. Da bi pa prezivela temo 3 mesce. Totalna mora.
vrtnar _
11. 05. 2026 11.00
saj se bi tudi sonca naveličala, verjemi 😉
seter73
11. 05. 2026 10.55
za poleti je za probat kar fora ker gres ven na sport ko se ti zljubi.., pozimi mora biti pa to taka mora da se ti zmesa. Razen seveda ce imas svezo deklico, par meterov drv in polno klet vina
Tir1
11. 05. 2026 10.48
Kako ta pojav razložijo ravnozemljaši? Naklon zemljine osi?
zurc
11. 05. 2026 10.53
to bi bilo pa zanimivo slišat
boslo
11. 05. 2026 10.55
Na robu Zemlje se je sonce zataknilo...
CRF4
11. 05. 2026 11.02
Njihov model predvideva tudi 24 sonce na severnem polu. Ne predvideva pa 24 ur sonca na južnem polu pozimi. Zato glavni ravnozemljaši niso hoteli na brezlačno potovanje na antarktiko lansko leto, kjer so v živo snemali in predvajali 24urno sonce. Iz tega je očitno, da dobro vedo, da zemlja ni ploščata in še naprej mastno služijo na človeški(ploščati) neumnosti.
Alergičen na levake
11. 05. 2026 11.05
Zaradi pretirane uporabe chemtrailsov se je plošča že opazno zvila 😳
MESE?AR
11. 05. 2026 11.06
Verjetno razlagajo, da Sonce nepravilno kroži okoli Zemlje he he he....
ALEX0000
11. 05. 2026 10.44
ah tudi letos....podobno je bilo že leta milijon pr. Kr.
Roadkill
11. 05. 2026 10.43
Pozim pa tema
Definbahija
11. 05. 2026 10.40
Koga to briga USA?
bronco60
11. 05. 2026 10.36
Kako, a ni zemlja ravna plošča🙈
MESE?AR
11. 05. 2026 11.07
Seveda ne, ker to ne more biti. To je tako, kot če bi rekel da imaš možgane v palcu na levi nogi.
