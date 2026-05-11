Zadnji sončni zahod: do 2. avgusta neprekinjen dan

V mestu Utqiagviku na skrajnem severu ameriške zvezne države Aljaska je v nedeljo sonce zašlo ob 1.48 po lokalnem času, ponovno pa vzšlo ob 2.57.

Prebivalce zdaj čaka neprekinjen dan, vse do 2. avgusta, ko se bo sonce znova spustilo pod obzorje.

Utqiagvik je najsevernejše mesto v ZDA, zaradi svoje lege pa ima v poletnem času neprekinjen dan, pozimi pa več tednov popolne teme. Minulo zimo so bili brez sonca 64 dni.