Zadnji trenutki na krovu Titana: peterica v temi poslušala najljubšo glasbo

Od implozije podvodnega plovila Titan sta minila že skoraj dva tedna, vsak dan pa v javnost pride nova podrobnost o nesreči, v kateri je umrlo pet oseb. Slednji naj bi po zadnjih podatkih svoje zadnje trenutke pred smrtjo preživeli s poslušanjem glasbe. Potnikom so namreč pred potovanjem naročili, naj si naložijo svojo najljubšo glasbo, ki jo bodo lahko predvajali prek povezave bluetooth. Med spustom pa so bili zaviti v temo globokega morja, skozi odprtino so lahko opazovali le bioluminiscentnamorska bitja.

Titan

Časopis The New York Times razkriva podrobnosti usodne Titanove 12-urne odprave na dno Atlantskega oceana. Potniki so pred svojim poslednjim potovanjem dobili navodila, naj zjutraj ne pijejo kave, naj zaužijejo lahko hrano in naj si na telefone naložijo svoje najljubše pesmi, ki jih bodo lahko predvajali med potopom.

Izvršni direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, ki je bil del peterice potnikov, naj bi sicer ob tem prepovedal predvajanje country glasbe. Ob Rushu sta se skozi temo proti Titaniku usodnega 18. junija potapljala še oče in sin Shahzada ter Suleman Dawood. Del peterice potnikov pa sta zaključila še britanski milijarder Hamish Harding in francoski francoski raziskovalec Paul-Henry Nargeolet. Na spletu se je medtem pojavila tudi zadnja fotografija očeta in sina, preden sta se vkrcala v plovilo. Na njej nosita reševalna jopiča in čeladi, prav tako pa tudi nepremočljivo oranžno vetrovko. Oba bi sicer skoraj zamudila odpravo, saj je bil njun prvi let iz Toronta v St. John's na Novi Fundlandiji odpovedan, naslednji let pa je imel zamudo.

Dawoodova sta se z Rushem in njegovo ženo februarja pogovarjala o varnostnih vidikih podvodnega plovila, nekaj dni pred 18. junijem pa se je peterica udeležila tudi dodatnih sestankov o varnosti ter predstavitve na krovu matične ladje Titana, Polar Prince. Potnikom so naročili, naj imajo obute debele nogavice in naj imajo s seboj kapo, saj da se bodo temperature ob spustu v globine nižale. Med potopom so bili potniki na krovu zaviti v temo globokega morja, skozi odprtino so lahko opazili le bioluminiscentna morska bitja. Reflektorji naj bi namreč do pristanka ob Titaniku zaradi ohranjanja baterije ostali ugasnjeni. Plovilo pa naj bi se se proti dnu spuščalo s hitrostjo 25 metrov na minuto.

Bioluminiscentna podvodna žival