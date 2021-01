Zadnje dejanje Trumpa: pomilostil 73 ljudi, tudi nekdanjega svetovalca

Steva Bannona, ki ga je prav tako pomilostil, so prijeli lansko poletje zaradi obtožbe o prevari vlagateljev, ki so prispevali sredstva za zasebno gradnjo zidu na meji z Mehiko, ki je bil eden vodilnih projektov Trumpa. Izrekel se je za nedolžnega in je po plačilu varščine na prostosti. Sojenje njemu in še trem soobtoženim naj bi se začelo maja letos. Tožilstvo trdi, da so od 25 milijonov dolarjev zbranega denarja več kot milijon porabili zase. Sedaj 67-letni Bannon je ustanovil dobrodelno organizacijo, preko katere naj bi si izplačevali denar.

Iz Bele hiše so ob objavi pomilostitev danes sporočili, da je Bannon pomemben vodja v konservativnem gibanju in znan po svoji politični sposobnosti. Ameriški mediji so poročali, da se je Trump za njegovo pomilostitev odločil v zadnjem trenutku po telefonskem pogovoru z njim.