Tujina

Ruska zadrega pred dnevom zmage: kaj sploh pokazati na paradi?

Moskva, 29. 04. 2026 13.42 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Priprave na vojaško parado v Sankt Peterburgu.

Na Rdečem trgu v Moskvi vsako leto 9. maja ob dnevu zmage poteka vojaška parada, na kateri Rusija demonstrira tudi svojo vojaško moč. A letos, ko obeležujejo 81 let od sovjetske zmage nad nacisti, bo dogodek močno okleščen. Več vojaških šol, kadetskih korpusov in kolone vojaške opreme zaradi trenutnih operativnih razmer ne bo na letošnji vojaški paradi, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. "Rusi so priznali veliko zadrego. Na paradi nimajo kaj pokazati, vse je v Ukrajini," so prepričani kritiki.

Parade se bodo sicer udeležili predstavniki vseh vej oboroženih sil, predvajali bodo tudi videoposnetke vojakov med izvajanjem "specialnih vojaških operacij", je ministrstvo zapisalo v objavi in se ob tem posredno navezalo na vojno v Ukrajini, kjer so očitno tudi tanki in raketna tehnologija, s katero se je Rusija rada pohvalila in pokazala svetu prav na paradi.

V načrtu je sicer akrobatski prelet Rdečega trga, na koncu pa naj bi piloti z letali Su-25 nebo nad Moskvo obarvali v barve ruske zastave, zagotavljajo na ministrstvu. Za razliko od prejšnjih let tako ne bo preleta bombnikov, prav tako so odpovedali ali oklestili tudi parade v nekaterih drugih ruskih mestih.

Lani razkazali moč

Močno okrnjena parada sicer prihaja le leto dni po tem, ko je Moskvo ob okroglem jubileju obiskalo več svetovnih voditeljev, vključno s kitajskim predsednikom Ši Džipingom, slovaškim premierjem Robertom Ficom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Lani je na paradi sodelovalo več tisoč vojakov. Ruska vojska je med drugim pokazala tanke, oklepne transporterje in izvidniška vozila, havbice, sisteme zračne obrambe S-400 in medcelinske balistične rakete jars.

Prvič je ruska vojska na vojaški paradi pokazala tudi brezpilotne letalnike, ki jih uporablja v vojni v Ukrajini. Čez Rdeči trg se je peljalo več tovornjakov z izvidniškimi brezpilotnimi letalniki orlan ter bojnimi brezpilotnimi letali lancet in geran, izdelanimi v Iranu. Zlasti slednji se pogosto uporabljajo za napade na cilje v Ukrajini daleč za frontno črto.

Rusija dan zmage vojaška parada Ukrajina Rdeči trg

