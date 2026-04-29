Ruska zadrega pred dnevom zmage: kaj sploh pokazati na paradi?

Parade se bodo sicer udeležili predstavniki vseh vej oboroženih sil, predvajali bodo tudi videoposnetke vojakov med izvajanjem "specialnih vojaških operacij", je ministrstvo zapisalo v objavi in se ob tem posredno navezalo na vojno v Ukrajini, kjer so očitno tudi tanki in raketna tehnologija, s katero se je Rusija rada pohvalila in pokazala svetu prav na paradi.

V načrtu je sicer akrobatski prelet Rdečega trga, na koncu pa naj bi piloti z letali Su-25 nebo nad Moskvo obarvali v barve ruske zastave, zagotavljajo na ministrstvu. Za razliko od prejšnjih let tako ne bo preleta bombnikov, prav tako so odpovedali ali oklestili tudi parade v nekaterih drugih ruskih mestih.

Močno okrnjena parada sicer prihaja le leto dni po tem, ko je Moskvo ob okroglem jubileju obiskalo več svetovnih voditeljev, vključno s kitajskim predsednikom Ši Džipingom , slovaškim premierjem Robertom Ficom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem .

Lani je na paradi sodelovalo več tisoč vojakov. Ruska vojska je med drugim pokazala tanke, oklepne transporterje in izvidniška vozila, havbice, sisteme zračne obrambe S-400 in medcelinske balistične rakete jars.

Prvič je ruska vojska na vojaški paradi pokazala tudi brezpilotne letalnike, ki jih uporablja v vojni v Ukrajini. Čez Rdeči trg se je peljalo več tovornjakov z izvidniškimi brezpilotnimi letalniki orlan ter bojnimi brezpilotnimi letali lancet in geran, izdelanimi v Iranu. Zlasti slednji se pogosto uporabljajo za napade na cilje v Ukrajini daleč za frontno črto.