Ruska zadrega pred dnevom zmage: kaj sploh pokazati na paradi?

Parade se bodo sicer udeležili predstavniki vseh vej oboroženih sil, predvajali bodo tudi videoposnetke vojakov med izvajanjem "specialnih vojaških operacij", je ministrstvo zapisalo v objavi in se ob tem posredno navezalo na vojno v Ukrajini, kjer so očitno tudi tanki in raketna tehnologija, s katero se je Rusija rada pohvalila in pokazala svetu prav na paradi.
V načrtu je sicer akrobatski prelet Rdečega trga, na koncu pa naj bi piloti z letali Su-25 nebo nad Moskvo obarvali v barve ruske zastave, zagotavljajo na ministrstvu. Za razliko od prejšnjih let tako ne bo preleta bombnikov, prav tako so odpovedali ali oklestili tudi parade v nekaterih drugih ruskih mestih.
Lani razkazali moč
Močno okrnjena parada sicer prihaja le leto dni po tem, ko je Moskvo ob okroglem jubileju obiskalo več svetovnih voditeljev, vključno s kitajskim predsednikom Ši Džipingom, slovaškim premierjem Robertom Ficom in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.
Lani je na paradi sodelovalo več tisoč vojakov. Ruska vojska je med drugim pokazala tanke, oklepne transporterje in izvidniška vozila, havbice, sisteme zračne obrambe S-400 in medcelinske balistične rakete jars.
Prvič je ruska vojska na vojaški paradi pokazala tudi brezpilotne letalnike, ki jih uporablja v vojni v Ukrajini. Čez Rdeči trg se je peljalo več tovornjakov z izvidniškimi brezpilotnimi letalniki orlan ter bojnimi brezpilotnimi letali lancet in geran, izdelanimi v Iranu. Zlasti slednji se pogosto uporabljajo za napade na cilje v Ukrajini daleč za frontno črto.