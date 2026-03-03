Naslovnica
Tujina

ZAE razstavil ostanke sestreljenih iranskih raket in dronov

Abu Dabi , 03. 03. 2026 18.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Rakete in droni, ki jih je sestrelil ZAE

Ministrstvo za obrambo Združenih arabskih emiratov je na novinarski konferenci pojasnilo, da je Iran od začetka konflikta z ZDA in Izraelom proti zalivski državi izstrelil 186 balističnih raket in več kot 800 dronov. Veliko večino je prestregel sistem zračne obrambe. Minister za turizem je medtem sporočil, da so v sodelovanju s sosednjimi državami vzpostavili varne zračne koridorje, trenutna zmogljivost pa je 48 poletov na uro.

Ministrstvo za obrambo je na novinarski konferenci v Abu Dabiju razstavilo ostanke iranskih raket in dronov, ki jih je v zadnjih dneh prestregel njihov sistem zračne obrambe.

Samo danes so prestregli 11 balističnih raket in 123 brezpilotnih letalnikov, ena raketa pa je pristala na ozemlju države, a ni zahtevala žrtev.

Od začetka konflikta, ki so ga v ZAE opisali kot "iransko agresijo", je proti državi iz Irana poletelo skupno 186 balističnih raket. Od tega so jih sestrelili 172, 13 jih je padlo v morje, ena pa je dosegla tla, poroča Gulf News.

Zaznali so tudi 812 iranskih brezpilotnih letalnikov, od tega so jih sestrelili 755, 75 pa jih je padlo na ozemlje države. Poleg tega so zabeležili tudi osem križarskih raket, vse so pravočasno prestregli.

Od sobote pa do danes so na ozemlju ZAE zaradi napadov umrle tri osebe, in sicer državljani Pakistana, Nepala in Bangladeša. Ranjenih je bilo 68 ljudi, večinoma tujih državljanov.

Preberi še Iran in Izrael nadaljujeta brutalne napade, ubitih že več sto ljudi

Zračni promet v regiji je medtem še vedno moten, so pa Združeni arabski emirati danes v sodelovanju s sosednjimi državami vzpostavili varne zračne koridorje. Po besedah ministra za gospodarstvo in turizem je trenutna zmogljivost 48 poletov na uro, gre predvsem za evakuacijske lete.

Od 1. marca do 3. marca je z letališč v ZAE poletelo 60 letal s skupno 17.498 potnikov. V naslednji fazi oblasti načrtujejo 80 poletov, nadaljnje odločitve pa bodo sprejemale glede na razmere.

zae iran vojna rakete

