ZAE razstavil ostanke sestreljenih iranskih raket in dronov

Ministrstvo za obrambo je na novinarski konferenci v Abu Dabiju razstavilo ostanke iranskih raket in dronov, ki jih je v zadnjih dneh prestregel njihov sistem zračne obrambe.

Samo danes so prestregli 11 balističnih raket in 123 brezpilotnih letalnikov, ena raketa pa je pristala na ozemlju države, a ni zahtevala žrtev.

Od začetka konflikta, ki so ga v ZAE opisali kot "iransko agresijo", je proti državi iz Irana poletelo skupno 186 balističnih raket. Od tega so jih sestrelili 172, 13 jih je padlo v morje, ena pa je dosegla tla, poroča Gulf News.

Zaznali so tudi 812 iranskih brezpilotnih letalnikov, od tega so jih sestrelili 755, 75 pa jih je padlo na ozemlje države. Poleg tega so zabeležili tudi osem križarskih raket, vse so pravočasno prestregli.

Od sobote pa do danes so na ozemlju ZAE zaradi napadov umrle tri osebe, in sicer državljani Pakistana, Nepala in Bangladeša. Ranjenih je bilo 68 ljudi, večinoma tujih državljanov.