ZAE za vodenje pogovorov COP28 imenovali vodjo naftne družbe

Nedavno srečanje COP27 v Egiptu so nekateri udeleženci opisali kot "poveličano trgovino s fosilnimi gorivi" . Analiza prijavljenih na dogodek je pokazala znatno povečanje tistih, ki so bili povezani z naftno in plinsko industrijo, v primerjavi s prejšnjimi srečanji. Med veliko delegacijo ZAE na konferenci v Šarm el Šejku je bilo 70 ljudi, tesno povezanih s fosilnimi gorivi.

Vodenje globalnih podnebnih pogovorov ni lahko delo – že mesece pred, zlasti pa med konferenco je vsaka predsednikova beseda in dejanje pod strogim nadzorom. COP28 je sicer že zdaj polemiziran, saj so gostitelji, Združeni arabski emirati, eni največjih proizvajalcev nafte in plina na svetu. Imenovanje ključne osebnosti iz energetske industrije za predsednika COP28 pa bo verjetno še povečalo zaskrbljenost, da se globalni podnebni pogovori soočajo s pomembnim vplivom interesov fosilnih goriv.

Sultan Ahmed Al Jaber je sicer glavni izvršni direktor državnega naftnega podjetja Abu Dabi, ki naj bi bila 12. največja naftna družba na svetu. V zadnjem desetletju je postal obraz energetske industrije Združenih arabskih emiratov, zdaj pa bo prva oseba s področja nafte, ki bo prevzela vlogo predsednika COP. Poleg tega, da je minister za industrijo in podnebni odposlanec, je tudi predsednik Masdarja, vladnega podjetja za obnovljivo energijo, ki ga je pomagal ustanoviti.

Čeprav je že dolgo opozarjal na nevarnosti podnebnih sprememb, so aktivisti zaskrbljeni zaradi njegovega imenovanja in ga pozivajo, naj odstopi od svojih vlog v industriji. "Za svet je nujno, da se prepriča, da bo odstopil s položaja generalnega direktorja državne naftne družbe Abu Dabija," je dejal Tasneem Essop iz Climate Action International. "Ne more voditi procesa, katerega naloga je reševanje podnebne krize zaradi navzkrižja interesov, saj je na čelu industrije, ki je odgovorna za samo krizo."

Medtem ko so aktivisti imenovanje Al Jaberja pospremili s kritikami, so drugi, ki sodelujejo v podnebni diplomaciji, to potezo pozdravili. "ZAE so sprejeli dobro strategijo zelene rasti in so glavni vlagatelj v obnovljivo energijo tako doma kot v tujini," je dejal Yvo de Boer, ki je bil med letoma 2006 in 2010 vodja ZN za podnebje. "Imenovani predsednik COP je bil ključnega pomena pri številnih od teh vprašanj, kar mu je prineslo razumevanje, izkušnje in odgovornost, da bo COP28 ambiciozen, inovativen in usmerjen v prihodnost." Zagotovo bodo te njegove veščine preizkusili na srečanju v Dubaju v začetku decembra letos.

Na COP28 bodo sicer izvedli prvo uradno oceno napredka pri zmanjševanju ogljika od podpisa Pariškega sporazuma. "Globalna ocena stanja", kot se imenuje, bo ključni trenutek pri razjasnitvi, koliko bodo države še morale narediti pri omejevanju svojih emisij.