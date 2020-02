'Zaenkrat ni neposrednih dokazov, da bi helikopterju odpovedal motor'

Helikopter je strmoglavil 26. januarja v Calabasasu v zvezni državi Kalifornija. Kobe Bryant, njegova hčer Gianna in ostalih sedem potnikov so bili na poti na košarkarski turnir za dekleta, ki je potekal v Kobejevi košarkarski akademiji Mamba. Kot so sporočili iz Nacionalnega varnostnega odbora za promet (NTSB), še naprej preiskujejo nesrečo, vključno z vlogo, ki bi jo lahko imela gosta megla. Končno poročilo naj bi bilo znano šele čez približno leto dni.