Zaradi kolesarske steze stanovalcem grozi deložacija

Saj ne more biti res, pa je. Tako lahko mirno povzamemo hudo zagato, v kateri so se znašli stanovalci ulice v središču Berlina. Zaradi kolesarske steze jim namreč grozi deložacija. Potek kolesarske poti na ulici, ob kateri stojijo večstanovanjske stavbe, so mestne oblasti odobrile pred štirimi leti. Zdaj pa so ugotovile, da je steza, ki poteka med pločnikom in odstavnim pasom, preozka za gasilska vozila. Njihove stavbe zato niso požarno varne. A namesto, da bi našli rešitev, ki je pravzaprav zelo enostavna, so mestni uradniki stanovalce berlinske ulice pisno obvestili, da se bodo morda morali izseliti.