Zagorel motor letala družbe Delta, evakuirali 294 potnikov

Na družbenih omrežjih so zakrožili posnetki dima in ognjenih zubljev, ki se dvigujejo iz desnega motorja letala, prav tako je na posnetkih videti potnike, ki letalo zapuščajo po napihljivih toboganih za zasilne primere.

Letalo Delta 1213 naj bi s skoraj 300 osebami na krovu poletelo iz Orlanda, ki je znan kot dom Disneyworlda, v Atlanto. K sreči poročil o morebitnih poškodovanih ni, poroča BBC . "Potniki so bili evakuirani. Letalski reševalna in gasilska ekipa sta se nemudoma odzvali," je sporočilo letališče v objavi na družbenih omrežjih.

Airbus A330 je prevažal 282 potnikov, 10 stevardes in dva pilota, je Delta dejala za CBS News. Dodali so, da je posadka opazila, da je zagorelo v delu enega od dveh glavnih motorjev, in nemudoma evakuirala letalo.

"Cenimo sodelovanje naših strank in se opravičujemo za izkušnjo," so sporočili iz Delte. "Nič ni pomembnejšega od varnosti in ekipe Delte si bodo prizadevale, da bodo naše stranke čim prej prišle na svoje destinacije," so še zapisali.

Zvezna uprava za letalstvo je medtem sporočila, da bo preiskala incident.