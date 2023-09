Zagorel priljubljeni nočni klub v središču Zagreba

Ura je odbila tri zjutraj in nedolgo za tem so zagrebški gasilci prejeli obvestilo o požaru v Ulici Florijana Andrašeca na Trešnjevci. V bližnjem bloku je namreč nekdo opazil plamene, vendar pa mesta požara ni mogel natančno locirati, poroča Dnevnik.hr.

Gasilci so ob prihodu na teren ugotovili, da je zagorelo v priljubljenem nočnem klubu Mint v središču Zagreba. Na terenu je posredovalo 14 gasilcev s petimi vozili, ki so ogenj uspeli pogasiti po dveh urah boja s plameni. Index.hr sicer piše, da so požar pogasili že po pol ure. Celotna intervencija je sicer trajala približno pet ur.

Po prvih podatkih je požar zajel prostor velikosti 20 x 15 metrov, drugi prostori v objektu pa so bili zadimljeni, ogenj se ni uspel razširiti.

Ogenj je sicer močno poškodoval stene kluba, ki so prekrite z lesom in blagom. Vendar pa na srečo v požaru ni bil nihče poškodovan.