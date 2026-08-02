Zagorel trajekt: najmanj pet oseb umrlo, več pogrešanih

Po poročanju Sky Newsa je trajekt zagorel ob indonezijskem otoku Madura, ko je plul iz Surabaye v provinci Vzhodna Java v mesto Makassar v Južnem Sulavesiju.

V času incidenta je prevažal 271 potnikov in članov posadke, od katerih so jih pristojni uspeli rešiti 225.

Še vedno poteka iskalna in reševalna akcija. 41 oseb je namreč še vedno pogrešanih, znano je tudi, da je najmanj pet ljudi umrlo.

Na spletu so se pojavili posnetki ljudi v reševalnih jopičih ter plovila, nad katerim se vali gost dim.

Za zdaj še ni znano, kako ali zakaj je trajekt zagorel.