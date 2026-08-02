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Zagorel trajekt: najmanj pet oseb umrlo, več pogrešanih

Makassar , 02. 08. 2026 12.51 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Goreč trajekt v Indoneziji

Ob obali indonezijskega otoka je zagorel trajekt, ki je prevažal 271 potnikov in članov posadke. Najmanj pet oseb je umrlo, številni so še vedno pogrešani.

Po poročanju Sky Newsa je trajekt zagorel ob indonezijskem otoku Madura, ko je plul iz Surabaye v provinci Vzhodna Java v mesto Makassar v Južnem Sulavesiju.

V času incidenta je prevažal 271 potnikov in članov posadke, od katerih so jih pristojni uspeli rešiti 225.

Še vedno poteka iskalna in reševalna akcija. 41 oseb je namreč še vedno pogrešanih, znano je tudi, da je najmanj pet ljudi umrlo.

Na spletu so se pojavili posnetki ljudi v reševalnih jopičih ter plovila, nad katerim se vali gost dim.

Za zdaj še ni znano, kako ali zakaj je trajekt zagorel.

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KOMENTARJI2

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txoxnxy
02. 08. 2026 14.04
Odgovor je na dlani , zaradi električnega avtomobila .
Odgovori
-1
2 3
brusilec
02. 08. 2026 14.28
malce prever statistiko.. pojma nimaš.. je zanimivo da prej avtomobili niso goreli kajne? naftni lobij je močan
Odgovori
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