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Zagorela grška Salamina: dva mrtva, več sto evakuiranih

Salamina, 17. 08. 2026 09.12 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š. STA
Ogenj je opustošil del grškega otoka Salamina. Trupli dve smrtnih žrtev so našli na območju kraja Peristeria na jugu. 

Na grškem otoku Salamina sta skoraj sočasno izbruhnila dva požara. Z ognjem se je borilo več kot 200 gasilcev, ki so uspeli preprečiti nadaljnje širjenje. Dve osebi sta umrli, še 10 je poškodovanih, evakuirali so nekaj manj kot 600 ljudi.

Na grškem otoku Salamina v bližini Aten sta včeraj popoldne skoraj hkrati izbruhnila dva požara. Dve osebi sta umrli, nekaj manj kot 600 prebivalcev pa so morali evakuirati, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Z ognjem se je borilo več kot 200 gasilcev s 50 gasilskimi vozili, ob pomoči letal za gašenje ter petih patruljnih čolnov in drugih zasebnih plovil. Pred tem so na otoku sicer razglasili visoko požarno ogroženost v naravi.

Ogenj je opustošil del grškega otoka Salamina. Trupli dve smrtnih žrtev so našli na območju kraja Peristeria na jugu. 
Ogenj je opustošil del grškega otoka Salamina. Trupli dve smrtnih žrtev so našli na območju kraja Peristeria na jugu. 
FOTO: AP

Obvestilo o prvem požaru blizu južne obale otoka, na gozdnatem območju mesta Peristeria, so po besedah gasilskega poveljnika Vasiliosa Vathrakoyannisa prejeli ob 14.40. Zaradi močnega vetra se je hitro razširil, le 20 minut kasneje pa je sledil še en požar na vzhodu. Vzrok še ni znan.

Požara na jugu in vzhodu grškega otoka Salamina, priljubljenega med enodnevnimi izletniki, sta včeraj izbruhnila skoraj sočasno, in sicer blizu natrpanih plaž. Po zaslugi močnega vetra sta se hitro razširila, evakuacije so potekale tudi po morju. Salamina leži zahodno od Aten in ima približno 37.000 prebivalcev, precejšen odstotek je starejših.

Gasilci, ki so posredovali pri gašenju, so na kraju našli dve trupli, je povedal Vathrakoyannis. Po navedbah grškega portala eKathimerini je umrl starejši par, kar je potrdil tudi župan Peristerije. Še 10 oseb naj bi ob tem utrpelo hude opekline oziroma se nadihalo dima, pri čemer jih je pet potrebovalo zdravniško pomoč, je na družbenem omrežju X sporočil grški zdravstveni minister Adonis Georgiades. Trije ljudje z opeklinami so še vedno hospitalizirani.

Skušali preprečiti, da bi se požara 'srečala in združila'

Grški mediji poročajo, da so enega od požarov gasilci že sinoči uspeli omejiti, čeprav naj bi se še pojavljala posamezna žarišča. Tudi drugi požar, ki je izbruhnil blizu mesta Selinia, so uspeli lokalizirati.

Požara sta pod nadzorom in večidel pogašena, pa so danes zjutraj nato sporočili grški gasilci. "Razmere so se izboljšale, aktivne fronte ni več," je povedal predstavnik gasilcev za odnose z javnostmi. Dodal je, da na požarišču kljub temu ostaja preko 200 gasilcev, ki jim pomagata dva helikopterja, prav tako plovila obalne straže in gasilske enote.

Kot je dejal namestnik župana Salamine Thodoris Zannis, so gasilci predvsem skušali preprečiti, da bi se ogenj razširil čez gorovje in tako 'zlil' v en sam obsežen požar.

Evakuirani prebivalci so se medtem že lahko vrnili domov.

Prvi požar je izbruhnil v gozdnatem območju v Peristeriji.
Prvi požar je izbruhnil v gozdnatem območju v Peristeriji.
FOTO: AP

Po podatkih gasilcev je v Grčiji v zadnjih 24 urah izbruhnilo 36 požarov. Niz večjih požarov se sicer v državi vrsti že od konca minulega meseca, med drugim je v velikih požarih v okolici Aten ter na otokih Kreta in Paros pogorelo okoli 20.000 hektarjev gozdov in kmetijskih površin.

Doslej je med gašenjem umrlo pet gasilcev, vključno z danskim pilotom, ki je v začetku meseca med gašenjem požara v bližini prestolnice umrl v trčenju dveh helikopterjev.

Požara sta izbruhnila včeraj popoldne, drug za drugim, v razmaku slabe pol ure. Otok je po morju zapustilo okoli 600 ljudi.
Požara sta izbruhnila včeraj popoldne, drug za drugim, v razmaku slabe pol ure. Otok je po morju zapustilo okoli 600 ljudi.
FOTO: AP

Z vrsto požarov v naravi se minule dni borijo gasilci po vsej Evropi. Že tretji dan gasijo obsežen požar v največjem belgijskem naravnem rezervatu Hautes Fagnes, katerega obseg se je v 24 urah več kot podvojil. Požar tamkajšnji mediji opisujejo kot največji v novejši zgodovini države.

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V obsežnem požaru, ki je v petek ponoči zajel hrvaško obalo, je umrla najmanj ena oseba, več deset je poškodovanih, okoli 1200 prebivalcev in turistov so morali evakuirati. Poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je požar opisal kot "enega najhujših" v zgodovini države.

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Copernicus – program Evropske unije za opazovanje Zemlje, ki spremlja tudi podnebje, pa je medtem potrdil, da je bila zahodna Evropa junija in julija podvržena najtoplejšemu obdobju v zgodovini merjenja.

Grčija požar Salamina

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KOMENTARJI1

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KatiFafi
17. 08. 2026 09.42
V Grčiji je poleti redko dež, kar je super za dopust in vse. Problem pa nastane, ko razni pacienti vržejo cigaret v naravo in to ima seveda posledice. Ali pa so zlobni piromani in požigajo, samo da delajo kontro vladi ipd. Žalostno.
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