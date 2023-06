Zagorela znana trgovina z nakitom Tiffany na Manhattnu

"Danes zjutraj pred začetkom delovnega časa je v kleti poslopja trgovine Tiffany na Peti aveniji v New Yorku izbruhnil električni požar. Požar smo že pogasili, v sodelovanju z newyorškimi gasilci pa izvajamo preventivne ukrepe za zagotovitev varnosti naših zaposlenih in strank," so v izjavi za javnost zapisali predstavniki trgovine.

Trgovina se je po skoraj tri leta trajajoči prenovi ponovno odprla šele letos aprila. Prva celostna prenova po letu 1940 je potekala v času pandemije covida-19, ko v mestu ni bilo turistov.

V počastitev ponovnega odprtja trgovine je podjetje napovedalo, da bo ponudilo vrsto ekskluzivnih modelov in enkratnih kreacij. Med njimi so diamantne ure in nova oblika legendarnega 128,54-karatnega Tiffanyjevega diamanta, so sporočili iz podjetja.