Zagorele saje v dimniku, v požaru umrli dve osebi

Hrvaški policisti so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni, da so v družinski hiši na območju Gline našli dve trupli. Preiskavo pogorišča so opravili v sodelovanju z namestnikom okrožnega državnega tožilca iz Siska in inšpektorjem za požarno varnost.

Ugotovili so, da je zagorelo v noči iz četrtka na petek, med 22. uro zvečer in 8. uro zjutraj. Ogenj je izbruhnil v neočiščenem dimniku – vžgale so se saje in zoglenela ostanki kurjave, požar pa se je nato razširil na lesene opaže hiše. Nastal je gost dim, zaradi česar sta se moška, stara 86 in 69 let, najverjetneje zadušila, poročajo hrvaški mediji.

Pooblaščeni dimnikar, ki je pregledal kurilno napravo in dimnik, je ugotovil, da ta ni bil očiščen. Trupli pokojnikov so prepeljali v Splošno bolnišnico Sisak, kjer bo opravljena obdukcija. Policija bo o dogodku podala poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu.