Zagorelo v nekdanjem televizijskem centru BBC

Londonska reševalna služba je sporočila, da so reševalci po klicu malo pred 3.15 zjutraj oskrbeli eno osebo. Gasilo je vsaj 100 gasilcev, stavba pa je stari televizijski center BBC, ki je bil do leta 2013 sedež radiotelevizije. Požar je prizadel zgornja nadstropja nekdanjega televizijskega centra BBC.
Gasilci so ob 8. uri zjutraj sporočili, da požar gori v restavraciji, zunanji terasi in v prezračevalnih kanalih, prizadel pa je tudi več stanovanj, je povedal tiskovni predstavnik gasilcev, kot poroča BBC.
Ulica Wood Lane je zaprta za promet. Ljudem so svetovali, naj se temu območju izogibajo. Prva poročila o požaru so bila prejeta malo po 3. uri zjutraj, na kraj dogodka pa so bile mobilizirane ekipe iz gasilskih postaj Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick in okoliških gasilskih postaj.
Dve 32-metrski vrtljivi lestvi sta nameščeni kot vodna stolpa za gašenje požara z višine, je še sporočila brigada.
