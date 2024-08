Zagorelo na Pagu in pri Vodicah: na delu gasilci in kanaderji

Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je danes popoldne zagorelo na otoku Pag, in sicer na lokaciji Mandre-Kolan. Na terenu je 11 gasilskih vozil in 26 gasilcev, iz zraka pa požar gasita tudi dva kanaderja. Poveljnik gasilske zveze zadarske županije Matej Rudić je za portal 24sata pojasnil, da trenutno situacija ni kritična. Po zadnjih podatkih naj bi požar že uspeli lokalizirati.

Okoli 15. ure je nato zagorelo še pri Vodicah, in sicer v kraju Stanine. Požar gasita dva kanaderja in dva air tractorja, na terenu so tudi gasilci. Tamkajšnji gasilski poveljnik Darko Dukić je poudaril, da so razmere za zdaj obvladljive, a si prizadevajo, da bi požar čimprej spravili pod nadzor. Bralec 24sata je sicer sporočil, da je požar izbruhnil le okoli 50 metrov stran od hiš.