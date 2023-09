Zagorelo na trajektu z Lampeduse, na njem tudi več migrantov

Potnike so premestili na plovilo obalne straže in jih odpeljali do Sicilije, trije so se vrnili nazaj na Lampeduso. Med potniki na trajektu je bilo po izjavah obalne straže tudi 83 migrantov. Požar naj bi izbruhnil v strojnici trajekta.

Italijanska Lampedusa se trenutno sooča z doslej največjim migracijskim valom. V enem tednu z otoka na Sicilijo migrira na tisoče oseb, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Italijanska vlada je pred dnevi zaradi močnega migrantskega vala sprejela odlok o migrantih, ki poenostavlja izgon migrantov brez pravice do azila in obsojenih tujcev ter preprečuje t. i. pojav lažnih mladoletnikov.