Zagorelo pri Zadru, požar gasi šest letal

Nekaj pred 12. uro so bili gasilci naše južne sosede obveščeni, da je znova zagorelo v zadrski županiji, natančneje na območju naselja Žerava, poroča HRT. O vzroku požara ne poročajo.

Na družbenih omrežjih hrvaških gasilskih društev so se že začeli pojavljati posnetki požara in letal med gašenjem.

Z ognjem se bori 26 gasilcev iz Javne gasilske enote Zadar, Interventne gasilske enote Zadar ter prostovoljnih gasilskih društev Pljusak, Ražanac in Zadar. Na pomoč jim je priletelo tudi šest letal, ki jih sestavljajo trije kanaderji CL-415 in trije Air Tractorji AT-802.

Hrvaški mediji poročajo še, da je požar, ki je v nedeljo izbruhnil v okolici Umaga, pod nadzorom. Zagorelo je med borovci, pogorelo pa je za šest hektarjev gozda, nemudoma so se odzvali gasilci iz Umaga, Buj in Oprtalja. 38 gasilcem in 14 gasilskim vozilom se je pridružil tudi helikopter za gašenje iz Pulja.