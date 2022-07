Zagorelo tudi pri Umagu, helikopter za gašenje nad glavami kopalcev

Gasilski poveljnik Istrske županije Dino Kozlevac je pojasnil, da je zagorelo med borovci. Šlo je za šest hektarjev borovega gozda, nemudoma so se odzvali gasilci iz Umaga, Buj in Oprtalja. 38 gasilcem in 14 gasilskim vozilom se je pridružil tudi helikopter za gašenje iz Pulja.