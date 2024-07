Zagorelo tudi v Rimu, zaradi ognja evakuirali sedež radiotelevizije

"Sedež Rai je izpraznjen. Zelo hud požar," je na omrežju Facebook zapisal novinar Sigfrido Ranucci. Prav tako so izpraznili bližnji astronomski observatorij, na varno pa so se morali umakniti tudi prebivalcih štirih večstanovanjskih stavb v bližini.

Pri gašenju ognja, ki je trenutno že pod nadzorom, sta gasilcem pomagala dva helikopterja. Zgorelo je nekaj vozil, gost dim je povzročil precej težav v prometu v italijanski prestolnici, nekatere ceste so zato zaprli. Oblasti so ljudi pozvale, naj zaprejo okna in ne hodijo na prosto.

Vzrok požara še ni znan. V italijanski prestolnici so sicer danes namerili več kot 35 stopinj Celzija.