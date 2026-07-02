Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zagorelo v bolnišnici: dva bolnika umrla, več kot 30 poškodovanih

Ludwigslust, 02. 07. 2026 09.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Požar v Nemčiji

V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi, so sporočile nemške oblasti. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolniških sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi.

Po navedbah lokalnih oblasti sta umrla dva bolnika, med poškodovanimi pa nihče ni utrpel hujših poškodb.

Glede na prve ugotovitve je požar izbruhnil v eni od bolniških sob. Po navedbah oblasti je ob približno 4.30 zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Davi sta se s strehe petnadstropne stavbe še vedno dvigala plamen in dim.

Po podatkih spletne strani bolnišnice ima ustanova 160 bolniških postelj in je edina bolnišnica v Ludwigslustu. Zagotavlja osnovno in standardno zdravniško oskrbo za regijo.

nemčija požar bolnišnica

16 otrok našli v majhni, umazani sobi, polni človeških iztrebkov

24ur.com V požaru v bolnišnici v Nemčiji trije mrtvi
24ur.com Med novoletno zabavo zagorelo: ena oseba umrla, 21 poškodovanih
24ur.com Policija potrdila: v požaru umrlo 'okoli' 40 ljudi, 115 poškodovanih
24ur.com Požar zajel krizni center za ogroženo mladino, umrli trije otroci in skrbnica
24ur.com 28-letnik v sobi zažgal vzmetnico, z mamo so ju odpeljali v bolnišnico
24ur.com Požar in eksplozije v največjem nemškem pristanišču, več poškodovanih
24ur.com V požaru umrla ena oseba
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je ena najlepših zgodb letošnje Noči Modrijanov
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki znanega slovenskega para ob obletnici ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
vizita
Portal
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
cekin
Portal
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Nekoč simbol hollywoodskega kaosa, danes... popoln preobrat
Nekoč simbol hollywoodskega kaosa, danes... popoln preobrat
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763