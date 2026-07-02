Zagorelo v bolnišnici: dva bolnika umrla, več kot 30 poškodovanih

Po navedbah lokalnih oblasti sta umrla dva bolnika, med poškodovanimi pa nihče ni utrpel hujših poškodb.

Glede na prve ugotovitve je požar izbruhnil v eni od bolniških sob. Po navedbah oblasti je ob približno 4.30 zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Davi sta se s strehe petnadstropne stavbe še vedno dvigala plamen in dim.

Po podatkih spletne strani bolnišnice ima ustanova 160 bolniških postelj in je edina bolnišnica v Ludwigslustu. Zagotavlja osnovno in standardno zdravniško oskrbo za regijo.