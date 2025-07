Zagorelo v francoski rivieri: 41-metrska jahta v plamenih

Rešeni sta bili dve osebi, za kateri se domneva, da sta člana posadke, stara 24 in 35 let, oba pa sta utrpela posledice vdihavanja dima.

Požar je izbruhnil na jahti Sea Lady II, 41-metrski ladji, ki sprejme do 10 gostov in jo je mogoče najeti za 65.000 evrov na teden.

Gasilci so se sprva težko prebili na krov in omejili ogenj, medtem ko so reševalne službe hitro umaknile okoliške jahte in postavile varnostne pregrade.

Uradniki so povedali, da se bo ladja verjetno potopila v pristanišču in da vzrok požara še vedno preiskujejo.