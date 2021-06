Zagorelo v starem mestnem jedru Zadra, stanovalce so evakuirali

Ogenj je izbruhnil v enem od stanovanj ter nato se nato razširil še na druga stanovanja in poslovne prostore. Požar je zajel tudi podstrešje in streho, je novinarjem v Zadru povedal poveljnik zadrskih gasilcev Željko Šoša. Kot je pojasnil, so stanovalci zapustili poslopje in sosednje hiše, takoj, ko je zagorelo.

Poudaril je, da je na požarišču več kot 20 gasilcev z devetimi vozili. Ogenj so uspeli omejiti v prvem in drugem nadstropju, a požara še niso povsem pogasili, ker še tlijo leseni tramovi, po katerih bi se požar znova lahko zanetil. Obstaja možnost, da bi se razširil tudi na sosednja poslopja.

Ogenj je zajel tudi atelje znanega zadarskega fotografa Željka Maričića. ''Poklicali so me, da gori moj atelje in odšel sem domov. Vse je uničeno," je opisal za Dnevnik.hr.

Po prvih informacijah gasilcev ni nihče poškodovan.

Zakaj je zagorelo, še ugotavljajo. Priče so povedale, da se je zaradi ognja zrušila streha stavbe.