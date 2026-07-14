Zagorelo v stolpnici, več ljudi našli mrtve v dvigalu

Gasilcem je uspelo požar sorazmerno hitro pogasiti, a so ob vstopu ugotovili, da so ljudje ostali v dveh dvigalih. Uspelo jim je odpreti eno od dvigal in v njem so našli "več žrtev", je pojasnil Brecht Speybrouck, tiskovni predstavnik bruseljskega tožilstva.

"Lahko bi šlo za šest pogrešanih oseb, vendar je mogoče, da je v drugem dvigalu ali kje drugje še več ljudi," je dodal.

Dve osebi sta bili že prepeljani v bolnišnico z resnimi opeklinami, na kraju dogodka pa so oskrbeli tudi gasilca, ki je bil izpostavljen visokim temperaturam, piše BBC.

Župan Bruslja Philippe Close se je zahvalil reševalnim službam, ki so "opravile izjemno delo v še posebej težkih razmerah".

Na kraj dogodka je prispel predsednik belgijske vlade Bart De Wever, belgijski kralj Philippe pa naj bi po navedbah belgijske televizijske hiše RTBF kraj obiskal pozneje.