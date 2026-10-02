Zagorel znameniti dvorec Miller sredi Sankt Peterburga

Zagorelo je ob 20.11, požar pa je v dobri uri zajel skoraj vso stavbo in 2000 kvadratnih metrov. Plameni so se razširili tudi na sosednjo stavbo in hotel, kjer se je vnela streha, zato so evakuirali deset ljudi. V gašenju je sodelovalo 165 gasilcev, navajajo lokalni mediji.
Jutro po požaru razkriva, da je zgornji del stavbe popolnoma počrnjen, okna so razbita, del strehe se je med gašenjem zrušil, na fasadi so vidne sledi dima in saj.
Dvorec Miller je bil zgrajen v 19. stoletju in velja za regionalno arhitekturno znamenitost. Objekt je prek nepremičninskega podjetja v lasti podjetnika Zaharja Smushkina, ki upravlja tudi z enim največjih ruskih podjetij za proizvodnjo celuloze in papirja.
V začetku leta 2026 so za obnovo stavbe dobili posojilo v višini 768 milijonov rubljev (8,1 milijona evrov). Načrti so predvidevali preureditev objekta v ekskluzivno stanovanjsko stavbo. Dela naj bi bila končana leta 2027. V objektu je bilo več lesenih konstrukcij, ki so bile v požaru skoraj v celoti uničene.
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