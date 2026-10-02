Zagorel znameniti dvorec Miller sredi Sankt Peterburga

Zagorelo je ob 20.11, požar pa je v dobri uri zajel skoraj vso stavbo in 2000 kvadratnih metrov. Plameni so se razširili tudi na sosednjo stavbo in hotel, kjer se je vnela streha, zato so evakuirali deset ljudi. V gašenju je sodelovalo 165 gasilcev, navajajo lokalni mediji.

Jutro po požaru razkriva, da je zgornji del stavbe popolnoma počrnjen, okna so razbita, del strehe se je med gašenjem zrušil, na fasadi so vidne sledi dima in saj.