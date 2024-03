Zagotovljena pravica: Francija naj bi v ustavo zapisala pravico do splava

Kongres obeh domov parlamenta v Versaillesu bo moral sicer za zapis splava kot ustavne pravice zbrati tripetinsko večino, poroča France24. Če pa bo kongres potrdil spremembo, bo Francija postala edina država na svetu, ki bo v svojem temeljnem državnem dokumentu jasno zaščitila pravico do prekinitve nosečnosti.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je lani zavezal, da bo splav, ki je sicer v Franciji zakonit vse od leta 1975, zapisal tudi v ustavo. Odločitev, ki je bila diametralno nasprotna tisti, ki jo je leta 2022 sprejelo vrhovno sodišče ZDA, ko je razveljavilo pol stoletja staro pravico do prekinitve nosečnosti in s tem zveznim državam omogočilo, da splav prepovejo ali omejijo.

Francoski senat podprl vpis pravice do splava v ustavo

Splav je bil v Franciji legaliziran leta 1975 z zakonom, ki ga je podprla ministrica za zdravje Simone Veil . Veilova je bila tudi ikona pravic žensk, ki so ji po smrti leta 2018 podelili redko čast pokopa v Panteonu. Leto pred legalizacijo splava je sicer ena vodilnih feministk Simone de Beauvoir opozorila, da bo potrebna le politična, gospodarska ali verska kriza in pravice žensk bodo znova postavljene pod vprašaj.

Ko se je leta 1971 začela resna politična kampanja , "si nikoli nismo mogli predstavljati, da bo pravica do splava nekega dne zapisana v ustavo," je za AFP povedala Claudine Monteil , vodja združenja Femmes Monde (v prevodu Ženske na svetu). Claudine Monteil je bila najmlajša podpisnica "Manifesta 343" – francoske peticije iz leta 1971, ki jo je podpisalo 343 žensk, ki so priznale, da so nezakonito prekinile nosečnost.

Pravica do splava, protest v Franciji

Čile je pravico do splava vključil v osnutek nove ustave leta 2022, vendar so volivci besedilo na referendumu zavrnili. Kubanska ustava ženskam zagotavlja "reproduktivne in spolne pravice", več balkanskih držav pa je podedovalo nekatere dele ustave nekdanje Jugoslavije iz leta 1974, ki zagotavlja pravico svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Med njimi je tudi Slovenija.

Leah Hoctor iz Centra za reproduktivne pravice je dejala, da sicer tudi nekatere druge države v svojih ustavah izrecno omenjajo splav, vendar pa ga dovoljujejo le v posebnih okoliščinah. V Keniji tako na primer ustava narekuje, da "splav ni dovoljen, razen če usposobljeni zdravstveni delavec presodi, da obstaja potreba po nujnem zdravljenju, če je ogroženo življenje ali zdravje matere ali če to dovoljuje kateri koli drugi zakon".

Večina francoske javnosti podpira dodatno zaščito reproduktivnih pravic žensk. Raziskava francoske anketne skupine IFOP iz novembra 2022 je pokazala, da 86 odstotkov Francozov podpira vpis tega člena v ustavo.

S spremembo so soglašali tudi levi in sredinski politiki, nekateri desni senatorji pa so medtem priznali, da čutijo pritisk po tem, da podprejo zapis te pravice v ustavo. Ena izmed senatork je na primer dejala, da je njeni hčerki "ne bosta več obiskali za božič", če bo spremembi nasprotovala.