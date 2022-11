Zagozdeni pasji mladiček, gasilci razbili dvorišče

Zgodilo se je na Sardiniji. Gasilci iz Porto Torresa v provinci Sassari so v soboto dopoldne dobili klic o psičku v težavah. Na dvorišču družinske hiše je padel v ozko režo kanala za odvajanje meteorne vode in nato izginil v zemljo, zato ga domači niso mogli več doseči. Tudi gasilci so se pošteno namučili, da so ga lahko rešili.

Morali so uporabiti endoskopsko kamero, ki so jo potisnili v jašek in ga začeli iskati. Ko so ugotovili, kje se je kosmatinček zagozdil, so se reševanja lotili s površja.

Kot poroča lokalni časnik Sassari Oggi, so posredovali gasilci, specializirani za intervencije v ekstremnih pogojih, uporabili pa so enako opremo, kot jo uporabljajo za reševanje ljudi. Morali so razbiti tlakovce na dvorišču, izkopati luknjo in s pomočjo orodja še razširiti odprtino.

Eden izmed gasilcev se je nato z dvema prstoma dokopal do psička in ga uspel previdno izvleči. "Hej, pridi sem," so se slišali vzkliki odobravanja, ko je črna kepica končno pokukala iz zemlje. Hiteli so ga božati, nato pa so ga pomolili njegovi materi, ki ga je nemudoma skrbno ovohala.