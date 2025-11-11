Zagreb prepovedal 'Za dom spremni', Thompsonov koncert pa ostaja?

Mestna skupščina mesta Zagreb je glasovala o sklepu, s katerim so mestno upravo pozvali, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se na javnih površinah in na območjih, ki jih upravljajo ustanove in gospodarske družbe v lasti mesta, ter na vseh javnih površinah, za uporabo katerih mesto izda dovoljenje za organizacijo javnih prireditev, ne smejo uporabljati napisi, slogani in sporočila, ki poveličujejo, spodbujajo ali odobravajo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo, vključno s fašističnimi in ustaškimi simboli ali slogani, med njimi tudi 'Za dom spremni', je sporočil zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Kot v zapisu na Facebooku dodaja Tomašević, predsednica Kluba mestnih svetnikov Možemo, Iva Ivšić, pojasnjuje, da sklep temelji na antifašističnih temeljih Republike Hrvaške, zapisanih v ustavi, ter na stališčih Ustavnega sodišča Republike Hrvaške in Evropskega sodišča za človekove pravice. Sklep se ne nanaša na prepoved umetnosti, glasbe ali svobode izražanja, temveč jasno opredeljuje mejo, ki jo določa 39. člen Ustave Republike Hrvaške, ki prepoveduje in sankcionira vsako spodbujanje k narodnemu, rasnemu ali verskemu sovraštvu in nasilju.

Ustavno sodišče je v več svojih odločitvah izrazilo jasno stališče, da je Za dom spremni ustaški pozdrav Neodvisne države Hrvaške in da ta pozdrav ni v skladu z Ustavo Republike Hrvaške, medtem ko je Evropsko sodišče za človekove pravice leta 2019 v zadevi Šimunić proti Hrvaški ugotovilo, da njegova javna uporaba ni zaščitena s svobodo izražanja, ker spodbuja sovraštvo na podlagi narodne, rasne ali verske pripadnosti, razlaga Tomašević.