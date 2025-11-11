Svetli način
Tujina

Zagreb prepovedal 'Za dom spremni', Thompsonov koncert pa ostaja?

Zagreb , 11. 11. 2025 20.42 | Posodobljeno pred 26 minutami

V Zagrebu so sprejeli odlok, ki daje zagrebškim oblastem pooblastilo za prepoved prireditev, na katerih se na mestnih površinah uporabljajo neustavni vzkliki, med katerimi je tudi 'Za dom spremni'. Pa bosta kljub temu decembra potekala koncerta Marka Perkovića Thompsona, ki je znan po takšnih sloganih? Kot odgovarja zagrebški župan, bo izveden koncert 27. decembra, medtem ko koncerta, napovedanega za 28. december, ne bo.

Mestna skupščina mesta Zagreb je glasovala o sklepu, s katerim so mestno upravo pozvali, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se na javnih površinah in na območjih, ki jih upravljajo ustanove in gospodarske družbe v lasti mesta, ter na vseh javnih površinah, za uporabo katerih mesto izda dovoljenje za organizacijo javnih prireditev, ne smejo uporabljati napisi, slogani in sporočila, ki poveličujejo, spodbujajo ali odobravajo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo, vključno s fašističnimi in ustaškimi simboli ali slogani, med njimi tudi 'Za dom spremni', je sporočil zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Thompsonov koncert v Zagrebu
Thompsonov koncert v Zagrebu FOTO: Bobo Pixsell

Kot v zapisu na Facebooku dodaja Tomašević, predsednica Kluba mestnih svetnikov Možemo, Iva Ivšić, pojasnjuje, da sklep temelji na antifašističnih temeljih Republike Hrvaške, zapisanih v ustavi, ter na stališčih Ustavnega sodišča Republike Hrvaške in Evropskega sodišča za človekove pravice. Sklep se ne nanaša na prepoved umetnosti, glasbe ali svobode izražanja, temveč jasno opredeljuje mejo, ki jo določa 39. člen Ustave Republike Hrvaške, ki prepoveduje in sankcionira vsako spodbujanje k narodnemu, rasnemu ali verskemu sovraštvu in nasilju.

Ustavno sodišče je v več svojih odločitvah izrazilo jasno stališče, da je Za dom spremni ustaški pozdrav Neodvisne države Hrvaške in da ta pozdrav ni v skladu z Ustavo Republike Hrvaške, medtem ko je Evropsko sodišče za človekove pravice leta 2019 v zadevi Šimunić proti Hrvaški ugotovilo, da njegova javna uporaba ni zaščitena s svobodo izražanja, ker spodbuja sovraštvo na podlagi narodne, rasne ali verske pripadnosti, razlaga Tomašević.

Kaj pa Thompsonova decembrska koncerta?

Tomašević je je tako dejal, da bo s tem prepovedana uporaba ustaških simbolov na območjih, ki jih upravlja Mesto Zagreb. Hrvaški mediji poročajo, da je zagrebški župan dejal, da drugega koncerta Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu 28. decembra ne bo, Index pa piše, da je zagotovil, da bo vseeno potekal prvi koncert 27. decembra, ker je bila zanj predhodno podpisana pogodba: "Za koncert 27. decembra je sklenjena pogodba pod takratnimi pogoji brez dogovorov glede ustaških pozdravov, simbolov in podobno, in ta koncert bo potekal," je povedal. Kakšna bo usoda Thompsonovih koncertov v letu 2026, pa bo odvisno od tega, kako bo minil koncert 27.decembra, je še dodal Tomašević.

