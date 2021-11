Zagreb drugi na lestvici mest z najbolj onesnaženim zrakom na svetu

Glede na podatke švicarskega portala IQAir je indeks kakovosti zraka v Zagrebu zjutraj znašal 179, kar pomeni, da je zrak v hrvaški prestolnici škodljiv za ranljive skupine prebivalstva. Koncentracija trdnih delcev PM2,5 je bila 11-krat višja od tiste, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, poroča Index.hr.

Zagreb je bil tako danes ob 9.40 drugi na lestvici mest z najbolj onesnaženim zrakom. Pred njim se je zvrstilo le mesto Lahore v Pakistanu, za njim pa indijska prestolnica New Delhi in Mumbaj. Portal IQAir prebivalcem Zagreba svetuje, naj na prostem nosijo zaščitne maske, sicer pa naj se zadržujejo v notranjih prostorih in zapirajo okna.

IQair razvršča svetovna mesta po indeksu kakovosti zraka v realnem času, kar pomeni, da se vrstni red mest razmeroma hitro spreminja. Ob 12.17 je bil tako Zagreb že na sedmem mestu, nekaj minut kasneje pa znova drugi. Pri izračunu indeksa se sicer uporablja več indikatorjev kakovosti zraka. Višja kot je vrednost indeksa, bolj neugodna je kakovost zraka. Če je ta dobra, se indeks giblje od 0 do 50, onesnaženje zraka v tem primeru predstavlja majhno tveganje.

Ko se indeks giblje med 151 in 200, je zrak škodljiv, nekateri prebivalci pa lahko občutijo zdravstvene težave. Osebe z boleznimi dihal se morajo v tem primeru izogibati daljšemu gibanju na prostem.

V sam vrh najbolj onesnaženih mest na svetu sta se v nedeljo uvrstila tudi Beograd in Sarajevo. Razlog so izpusti v prometu, industriji in pri ogrevanju ter temperaturna inverzija, ki onesnažen zrak zadržuje pri tleh, zlasti v kotlinah.