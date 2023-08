Zagreb dviguje davek na kratkoročno oddajanje stanovanjskih nepremičnin

"Davek na kratkoročno turistično oddajanje v najem je nekajkrat nižji od davka na dolgoročne dajanje v najem, kar destimulira (najemodajalce) in povečuje presežno povpraševanje na trgu stanovanj za dolgoročni najem," je v torek v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo HRT dejal mestni svetnik Damir Bakić iz Zmoremo!. Poudaril je še, da je posel s kratkoročnim oddajanjem v najem zelo dobičkonosen in povzroča rast cen dolgoročnih najemnin.

V stranki HDZ, ki je v Zagrebu v opoziciji, so do predloga zadržani. Menijo, da gre za previsoko obdavčitev in populizem, ne pa strateško načrtovanje.

Hrvaška vlada se namerava sicer z visokimi cenami najemnin spopasti tudi na državni ravni. Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je pred dnevi tako potrdil, da država načrtuje gradnjo javnih neprofitnih stanovanj.