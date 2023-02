Streljanje v Zagrebu: 'Pritekel je iz BMW-ja, ga ustrelil v glavo in pobegnil'

Na zagrebškem državnem tožilstvu so za hrvaški portal Jutarnji list potrdili, da se je incident zgodil v ulici Dobriše Cesarića, prijavo pa so prejeli okoli 19.40. Kaj točno se je zgodilo, policisti še preiskujejo. Za zdaj tudi še niso potrdili, ali je bil v streljanju kdo poškodovan. Kot poroča omenjeni portal, so razkrili le, da je do streljanja prišlo na začetku naselja, domnevno na odprtem območju.

Eden od očividcev je medtem dogajanje opisal za hrvaški 24sata. "Ravno sem šel na sprehod, ko sem zagledal policijski avto. Videl sem moškega na tleh v mlaki krvi. Sosedje so povedali, da so slišali streljanje in poklicali policijo, ki je hitro prispela," je dejal in pojasnil, da je moškega odpeljalo reševalno vozilo. Povedal je še, da je napadalec pobegnil v avtomobilu, in sicer v smeri Vrapč, policisti pa naj bi se že podali za njim.

Na kraju je medtem več policistov, ki opravljajo ogled in se pogovarjajo s pričami. Kot poroča novinar Jutranjega lista, je na neki točki do policistov prišel mladenič in jih vprašal: "Je moj oče živ?"

Še en očividec je dejal, da je v času dogodka sedel na klopi čez cesto. "Moški je pritekel iz BMW-ja in drugega moškega ustrelil v glavo. V avtu je bila tudi ženska. Star je bil okoli 45 let. Ko ga je ustrelil, je stekel nazaj v avto, šlo je za črni BMW, in s polnim plinom oddrvel s parkirišča," je povedal za Jutranji list.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi policisti vedeli, kdo je streljal, saj so enemu od očividcev pokazali fotografijo osumljenca, ta pa naj bi potrdil, da je prepoznal strelca.