Zagreb prizadelo novo neurje s točo

Hrvaško prestolnico je prizadelo novo neurje, ki ga je spremljala toča. Znova je poplavilo nekaj podvozov, veter je lomil drevesa. Voda je poplavila tudi prostore otroške bolnišnice.

Novo neurje je Zagreb z okolico prešlo v nedeljo okoli 20. ure. Nevihtni oblak je prinesel nove obilne padavine. Ponekod je padala tudi toča, ki pa ni presegla velikosti lešnika.

Obilne padavine so povzročile težave v prometu. Zalilo je nekaj podvozov in kleti, veter je lomil drevesa. Voda je poplavila tudi prostore otroške bolnišnice. Gasilci so sicer opravili 40 intervencij, navaja Index.hr.

Zagreb je močno neurje prizadelo že v petek, ko je več območij mesta tudi poplavilo. Nekatere je zdaj poplavilo že drugič v dveh dneh. V petek je poplavilo je na stotine objektov in stanovanj, zalivalo je kleti in garaže, pod vodo so se znašli tudi številni avtomobili v podvozih.

icon-expand Poplave v Zagrebu FOTO: dnevnik.hr