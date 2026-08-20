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Zagreb prvo evropsko mesto z avtonomnimi vožnjami prek Uberja

Zagreb, 20. 08. 2026 14.09 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Uber

Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključnih delih hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so v sredo sporočili iz podjetja Uber.

"Današnji dan predstavlja pomemben mejnik za avtonomno mobilnost v Evropi," je sporočila globalna vodja operacij avtonomne mobilnosti pri Uberju Annie Duvnjak. "Zagreb je pomemben prvi korak v naših prizadevanjih, da avtonomna vozila približamo milijonom uporabnikov in zgradimo največjo platformo na svetu za njihovo uvajanje," je dodala.

Uporabniki storitve ne naročijo prek posebne možnosti, temveč v aplikaciji izberejo UberX ali Comfort. Če je avtonomno vozilo na voljo, jim aplikacija ponudi takšno vožnjo ter prikaže informacije o vozilu in navodila za začetek in zaključek vožnje, so pojasnili v podjetju.

Podjetje Uber
Podjetje Uber
FOTO: AP

Na začetku bo za volanom še licencirani operater, ki bo spremljal vožnjo. To je po navedbah Uberja del postopnega uvajanja storitve pred prehodom na povsem avtonomne vožnje brez voznika.

Nova storitev združuje Uberjevo globalno platformo, tehnologijo avtonomne vožnje kitajskega podjetja Pony.ai ter storitveni ekosistem in operativni okvir hrvaškega podjetja Verne.

Po tem modelu Pony.ai zagotavlja tehnologijo avtonomne vožnje, Verne je lastnik voznega parka in upravljavec storitve, Uber pa jo vključuje v svojo mrežo naročanja prevozov ter prek aplikacije zagotavlja uporabniško izkušnjo.

Hrvaško tehnološko podjetje Verne Mateja Rimca je strateško partnerstvo z Uberjem in Pony.ai za vzpostavitev komercialne storitve robotaksijev v Evropi napovedalo konec marca, aprila pa je začelo uvajati storitev prek svoje platforme.

Poleg Zagreba je Verne, kot so tedaj navedli v podjetju, začel pogovore o pridobivanju dovoljenj tudi v več drugih mestih v EU, Združenem kraljestvu in na Bližnjem vzhodu.

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tornadotex
20. 08. 2026 14.17
Kaj pa pri nas..Zokilend gre na konje in kočijo in za vsak slučaj še spomenik zažigalnico smeti si postavi...butale
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