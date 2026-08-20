Zagreb prvo evropsko mesto z avtonomnimi vožnjami prek Uberja

Uporabniki storitve ne naročijo prek posebne možnosti, temveč v aplikaciji izberejo UberX ali Comfort. Če je avtonomno vozilo na voljo, jim aplikacija ponudi takšno vožnjo ter prikaže informacije o vozilu in navodila za začetek in zaključek vožnje, so pojasnili v podjetju.

"Današnji dan predstavlja pomemben mejnik za avtonomno mobilnost v Evropi," je sporočila globalna vodja operacij avtonomne mobilnosti pri Uberju Annie Duvnjak. "Zagreb je pomemben prvi korak v naših prizadevanjih, da avtonomna vozila približamo milijonom uporabnikov in zgradimo največjo platformo na svetu za njihovo uvajanje," je dodala.

Na začetku bo za volanom še licencirani operater, ki bo spremljal vožnjo. To je po navedbah Uberja del postopnega uvajanja storitve pred prehodom na povsem avtonomne vožnje brez voznika.

Nova storitev združuje Uberjevo globalno platformo, tehnologijo avtonomne vožnje kitajskega podjetja Pony.ai ter storitveni ekosistem in operativni okvir hrvaškega podjetja Verne.

Po tem modelu Pony.ai zagotavlja tehnologijo avtonomne vožnje, Verne je lastnik voznega parka in upravljavec storitve, Uber pa jo vključuje v svojo mrežo naročanja prevozov ter prek aplikacije zagotavlja uporabniško izkušnjo.

Hrvaško tehnološko podjetje Verne Mateja Rimca je strateško partnerstvo z Uberjem in Pony.ai za vzpostavitev komercialne storitve robotaksijev v Evropi napovedalo konec marca, aprila pa je začelo uvajati storitev prek svoje platforme.

Poleg Zagreba je Verne, kot so tedaj navedli v podjetju, začel pogovore o pridobivanju dovoljenj tudi v več drugih mestih v EU, Združenem kraljestvu in na Bližnjem vzhodu.