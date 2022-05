Zagreb vztraja: vstop Hrvaške v schengen bo najbolj koristil Sloveniji

"Dejstvo, da je tudi prejšnja vlada spoznala politično realnost, in dejstvo, da ni niti mednarodna skupnosti nikoli vztrajala pri tem in da se je tudi Sodišče Evropske unije razglasilo za nepristojno za to vprašanje, govorita o tem, da moramo svoje probleme, svoja dvostranska vprašanja reševati dvostransko," je za Hrvaški radio dejal tamkajšnji zunanji minister Gordan Grlić Radman, ki je prepričan, da bosta Slovenija in Hrvaška pri reševanju mejnega vprašanja našli skupno pot.

Povedal je, da se bo z novo slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon pogovarjal po imenovanju vlade 3. junija, je pa že "zelo podrobno" prebral koalicijski sporazum. "Mislim, da je v njem veliko afirmativnega, in na tej afirmativni platformi lahko gradimo in še izboljšamo odnose," je dodal.

Da bo vstop Hrvaške v schengen najbolj koristil prav Sloveniji, meni tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović.

"Eno je nekaj govoriti politično, ko govorimo o varnosti, pa je nedvoumno, da je v interesu Evropske unije, da je Hrvaška v schengnu. Najpomembnejše evropske države, vključno s predsedujočo Francijo, to zelo dobro vedo. Prednost tega, da bi bila na najdaljši zunanji meji Evropske unije tako dobro pripravljena država, bodo – o tem sem prepričan – dobro razumeli vsi, tudi sosedi Slovenci," je za Hrvaški radio že prejšnji teden izjavil Božinović.

Evropski poslanec iz stranke SDP Tonino Picula pa je za hrvaški časnik Večernji list v sredo poudaril, da je odločitev o sprejetju arbitraže leta 2009 za Hrvaško enako pomembna kot njena odločitev o izhodu iz arbitraže leta 2015.

"Arbitražo so kompromitirali slovenski postopki, kar tiho priznava mednarodna mednarodna skupnost, ki ni nikoli vztrajala pri njeni implementaciji," je dejal Picula. Poudaril je sicer, da mora Hrvaška do Slovenije še naprej voditi prijateljsko politiko.

"Izvajanje arbitražne odločitve bo vprašanje za samoidentifikacijo Slovenije – ali bo mednarodne procese, kot je širjenje schengenskega območja, poskušala izkoristiti za reševanje dvostranskih odnosov in tako sledila politiki Orbana do Evropske unije v odnosu do Rusije," je dodal in izrazil upanje, da ne, "ker je nekatere stvari bolj zdravo pustiti pozitivno nerešene".

So pa v Večernjem listu ob tem opozorili tudi na nekatere dobre signale iz Slovenije. Med njimi je napoved nove vlade, da bo Slovenija do konca leta umaknila žico na meji, pozitivna pa je tudi napoved, da bo nova vlada izboljšala položaj Slovenije v alpsko-jadranski regiji in v Sredozemlju s krepitvijo sodelovanja s Hrvaško in Italijo.