Zagreb s 60-odstotnim zvišanjem davka nad prazna stanovanja in visoke najemnine

Tomislav Tomašević je zvišanje davka napovedal med obiskom gradbišč za neprofitna najemniška stanovanja v eni od zagrebških sosesk. Pojasnil je, da davek plačujejo le lastniki stanovanj, ki jih ne uporabljajo za bivanje ali jih kratkoročno oddajajo prek platform, kot sta Airbnb in Booking.
"Vsi, ki stanovanja oddajajo v dolgoročni najem, so plačila davka oproščeni, zato upam, da bo ta ukrep spodbudil lastnike nekaterih od 55.000 praznih stanovanj, da jih ponudijo v najem, s čimer bi se znižale najemnine," je dejal v izjavi za medije.
Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je nadomestil davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 do osem evrov na kvadratni meter letno. Njegovo višino določajo občine in mesta, razlikuje pa se lahko tudi med posameznimi območji znotraj iste občine oziroma mesta.
Plačila davka so med drugim oproščeni lastniki stanovanj, oddanih v dolgoročni najem za najmanj deset mesecev na leto, nepremičnin, v katerih stalno prebivajo sami ali njihovi družinski člani, ter nepremičnin, ki niso primerne za bivanje.
Najemnine na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in enakim obdobjem letos po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat zvišale za 40,1 odstotka, kar je druga najvišja rast v EU, takoj za Romunijo. Povprečna rast najemnin v EU je znašala tri odstotke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.