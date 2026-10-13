Zagreb s 60-odstotnim zvišanjem davka nad prazna stanovanja in visoke najemnine

Tomislav Tomašević je zvišanje davka napovedal med obiskom gradbišč za neprofitna najemniška stanovanja v eni od zagrebških sosesk. Pojasnil je, da davek plačujejo le lastniki stanovanj, ki jih ne uporabljajo za bivanje ali jih kratkoročno oddajajo prek platform, kot sta Airbnb in Booking.

"Vsi, ki stanovanja oddajajo v dolgoročni najem, so plačila davka oproščeni, zato upam, da bo ta ukrep spodbudil lastnike nekaterih od 55.000 praznih stanovanj, da jih ponudijo v najem, s čimer bi se znižale najemnine," je dejal v izjavi za medije.

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je nadomestil davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 do osem evrov na kvadratni meter letno. Njegovo višino določajo občine in mesta, razlikuje pa se lahko tudi med posameznimi območji znotraj iste občine oziroma mesta.