Zagreb zajelo neurje z močnim vetrom, poškodovan en gasilec

Kot poroča Net.hr, so gasilci tekom noči opravili 35 intervencij, med drugim so na pomoč priskočili dvema avtomobiloma, ki sta ostala ujeta v vodi. V zgodnjih jutranjih urah se je med eno od intervencij poškodoval gasilec, ki je nesrečno padel. "Komunicira in hodi normalno, preventivno je v bolnišnici. Želimo mu hitro okrevanje," so zapisali gasilci.