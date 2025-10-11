Svetli način
Tujina

Zagrebčan drogo naročil kar preko spleta, na dom prejel več kot kilogram konopljine smole

Zagreb, 11. 10. 2025 16.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
5

34-letni Zagrebčan se je znašel v priporu, po tem ko je kar preko spleta naročil več kot kilogram prepovedane konopljine smole. Drogo je po pošti prejel na domači naslov z namenom nadaljnje prodaje, so sporočili z zagrebške policijske uprave.

Zagrebška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 34-letnega moškega, osumljenega nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami.

Zagrebčan naj bi iz ZDA kar preko spleta naročil večjo količino droge (skupno 1319 gramov konopljine smole), z namenom nadaljnje preprodaje. Drogo, ki je bila skrita v poštni pošiljki, mu je hitra pošta dostavila na domači naslov v zagrebškem naselju Trešnjevka.

Policisti so njegov dom in druge prostore, ki jih je uporablja, preiskali v četrtek. Našli so digitalno tehtnico, pri pregledu poštne pošiljke, naslovljene nanj, pa so našli še dve plastični škatli, napolnjeni s konopljino smolo.

Po končani kriminalistični preiskavi so 34-letnika s kazensko ovadbo predali nadzorniku pripora, so sporočili z zagrebške policijske uprave.

Zagreb droga Hrvaška splet pošta
bandit1
11. 10. 2025 17.39
Kaj p če je sadijar in je naročil cepilno smolo?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
11. 10. 2025 17.38
+2
Je imel pač smolo, s smolo .... !!!
ODGOVORI
2 0
JackRussell
11. 10. 2025 17.22
+2
Pri nas so dovolj zadeti od božičnice brez droge.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
11. 10. 2025 16.54
+6
Samo da se omeni hrvat vsak dan, ne gre drugače ane!
ODGOVORI
8 2
Rožle Patriot
11. 10. 2025 17.39
ne samo poleti, ampak tudi jeseni .... bomo videli kako bo pozimi ...
ODGOVORI
0 0
