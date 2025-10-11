Zagrebčan drogo naročil kar preko spleta, na dom prejel več kot kilogram konopljine smole

Zagrebška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 34-letnega moškega, osumljenega nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami.

Zagrebčan naj bi iz ZDA kar preko spleta naročil večjo količino droge (skupno 1319 gramov konopljine smole), z namenom nadaljnje preprodaje. Drogo, ki je bila skrita v poštni pošiljki, mu je hitra pošta dostavila na domači naslov v zagrebškem naselju Trešnjevka.

Policisti so njegov dom in druge prostore, ki jih je uporablja, preiskali v četrtek. Našli so digitalno tehtnico, pri pregledu poštne pošiljke, naslovljene nanj, pa so našli še dve plastični škatli, napolnjeni s konopljino smolo.

Po končani kriminalistični preiskavi so 34-letnika s kazensko ovadbo predali nadzorniku pripora, so sporočili z zagrebške policijske uprave.