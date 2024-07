Zagrebčane zbudil potres: 'Kot da se pogrezamo v zemljo'

Čeprav je šlo za kratek in šibak potres, je bil vseeno dovolj močan, da so ga začutili mnogi. "Kratko, a neprijetno. Streslo se je, ne že spet, šele včeraj sem popisal za obnovo, očitno ne bom dočakal obnove. Zatresla se mi je postelja. Močan udarec, eksplozija in na kratko je streslo. Dobro je streslo. Ob tej sopari še potres! Kot da se pogrezamo v zemljo. Zatresla so se okna," to je le nekaj komentarjev, ki so jih zapisali pod objavo na strani EMSC.