Zagrebčane zbudile sirene in gost dim

Zagrebški gasilci so za Večernji list povedali, da je v središču Zagreba zjutraj na naslovu Kaptol 18 izbruhnil požar. Zagorelo je v majhni, starejši stavbi. Sirene je bilo slišati po vsem mestu, poroča Net.hr.
Zagorelo v prostorih podjetja, ki predeluje plastiko
Ogenj se je razširil na medetažne konstrukcije, vendar je gasilcem uspelo preprečiti širjenje na podstrešje in streho sosednje stavbe ter omejiti požar. Po prvih informacijah prostore uporablja podjetje, ki predeluje plastiko, umetne smole in opravlja storitve.
