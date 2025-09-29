Svetli način
Tujina

Zagrebčane zbudile sirene in gost dim

Zagreb, 29. 09. 2025 08.48 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
A.K.
V središču Zagreba v četrti Kaptol je izbruhnil požar, ki je vznemiril prebivalce hrvaške prestolnice. Sirene je bilo slišati po vsem mestu, a gasilcem je požar uspelo omejiti. Zagorela je starejša stavba.

Zagrebški gasilci so za Večernji list povedali, da je v središču Zagreba zjutraj na naslovu Kaptol 18 izbruhnil požar. Zagorelo je v majhni, starejši stavbi. Sirene je bilo slišati po vsem mestu, poroča Net.hr

Zagorelo v prostorih podjetja, ki predeluje plastiko

Ogenj se je razširil na medetažne konstrukcije, vendar je gasilcem uspelo preprečiti širjenje na podstrešje in streho sosednje stavbe ter omejiti požar. Po prvih informacijah prostore uporablja podjetje, ki predeluje plastiko, umetne smole in opravlja storitve.

džonborno
29. 09. 2025 10.48
+1
Je res tako pomembno kaj se dogaja na Hrvaškem? Vsaka drvarnica, vsak bor, vsaka malenkost - takoj v medije! Golob nam uničuje celotno gospodarstvo, Alenka podpisuje anekse za železniške postaje po 50 miljonov, Fajonova na svojo roko sankcionira Izrael, Mesec tala božičnice brez soglasja delodajalcev, Maljevac bi pobiral prispevke za dolgotrajno oskrbo ne ve pa še kaj z njimi.....Mediji pa o škodi par tisoč evrov na Hrvaškem!!!
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
29. 09. 2025 10.39
bil je tudi protest zoper mladinske horde,ki napadajo svoje vrstnike ali mlajše....
ODGOVORI
0 0
Svetec 2021
29. 09. 2025 10.31
+4
In kaj naj zdaj Slovenci naredimo ????? Se dol mečemo al kaj
ODGOVORI
4 0
semaj
29. 09. 2025 10.18
+4
Požar v rušah z večmilijonsko škodo ni tako pomeben
ODGOVORI
4 0
JanezNovak13
29. 09. 2025 10.04
+2
Ampak tale BoBo Pixellll je pa vedno pred gasilci tam.
ODGOVORI
2 0
speedstar
29. 09. 2025 09.54
+10
Pa zakaj moramo brati Hrvaške lokalne novice?
ODGOVORI
10 0
