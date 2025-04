Nočna mora: Zagrebčanka dobila račun za vodo v višini 10.000 evrov

Na računu piše, da je porabila skoraj 6000 kubičnih metrov vode. "Za dva olimpijska bazena v enem mesecu, je to normalno? Šokirana sem. Še dobro, da me ni zadela kap, ko sem odprla račun. Ko nekaj takega odpreš, sploh ne moreš verjeti. Toliko denarja ne morem niti prešteti," je zgrožena.

"To je račun, ki so mi ga poslali – 9.844 evrov za mesečno porabo vode. Jaz pa te vode nisem porabila," je za RTL Danas povedala 77-letna Mira Blažinović iz kraja blizu naselja Sesvete.

Težava je nastala, ko so delavci podjetja Vodovod in kanalizacija na njenem dvorišču menjali vodomer.

Da nekaj ni v redu, je ugotovil njen zet Stjepan, ko je v kuhinji menjal pipo. "Delavec je ventile, ki so vedno zaprti, pustil odprte. Tako je voda iz mestnega vodovoda šla v lokalni vodovod," je pojasnil.

Mira pravi, da se ventilov ni dotikala in da se nanje ne spozna. "Sem samo stara ženska, ki tega ne razume, nimam pojma o tem. In mislim, da nisem edina. Ko sem prišla do pet tisoč evrov, bi me moral nekdo obvestiti in reči: kaj delaš, babica? Spuščaš vodo v potok ali kaj?"