Zagrebčanke od jutra čakale v vrsti, da bi vstopile v novo drogerijo

Francoski kozmetični velikan Sephora je danes v enem od nakupovalnih centrov v Zagrebu odprl svojo prvo poslovalnico, poroča net.hr.

Čeprav je bilo uradno odprtje predvideno za opoldne, so se ljubiteljice kozmetike začele zbirati pred trgovino že od 8. ure zjutraj, eno uro pred odprtjem nakupovalnega središča. Zagrebčanke, med njimi več najstnic, so nato štiri ure stale v vrsti, ki je bila iz minute v minuto daljša. Nekatera dekleta so si krajšala čas tudi s pisanjem domačih nalog, spet druge so si s seboj prinesle knjigo ali pa hrano.