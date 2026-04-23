Tujina

Zagrebčanke od jutra čakale v vrsti, da bi vstopile v novo drogerijo

Zagreb, 23. 04. 2026 13.36 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
M.S.
Gneča v zagrebškem nakupovalnem centru

Nepopisna gneča v zagrebškem nakupovalnem centru, kjer je svojo prvo trgovino na Hrvaškem odprla znana francoska drogerija. Zagrebčanke, večinoma mlada dekleta, so že od osmih zjutraj stale v vrsti, da bi prve vstopile v trgovino. Nekatere so si krajšale čas tudi s pisanjem domačih nalog.

Francoski kozmetični velikan Sephora je danes v enem od nakupovalnih centrov v Zagrebu odprl svojo prvo poslovalnico, poroča net.hr. 

Čeprav je bilo uradno odprtje predvideno za opoldne, so se ljubiteljice kozmetike začele zbirati pred trgovino že od 8. ure zjutraj, eno uro pred odprtjem nakupovalnega središča. Zagrebčanke, med njimi več najstnic, so nato štiri ure stale v vrsti, ki je bila iz minute v minuto daljša. Nekatera dekleta so si krajšala čas tudi s pisanjem domačih nalog, spet druge so si s seboj prinesle knjigo ali pa hrano. 

"Zelo sva navdušena nad odprtjem, pričakovanja glede trgovine so visoka. Komaj čakava, da vstopiva in vidiva, kaj naju čaka v notranjosti," je za net.hr povedal mlad par, ki je več kot eno uro čakal v vrsti. 

Sephora je v lasti francoskega konglomerata LVMH, ki ga obvladuje francoski milijarder in eden najbogatejših ljudi na svetu Bernard Arnault

zagreb sephora odprtje

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
23. 04. 2026 14.45
Čez naravno lepoto je ni!
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
23. 04. 2026 14.42
Ker Hrvatice so najbolj doterane pupe na svitu.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
23. 04. 2026 14.40
Beda človestva...
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
23. 04. 2026 14.34
Mladi so ogledalo družbe. Da kokoši stojijo v vrsti zaradi odprtja ene drogerije, je alarmanten znak, kako zelo je naša družba zašla.
Odgovori
+3
4 1
GhostWithAxe
23. 04. 2026 14.31
Vsakd toliko je dobro pogledat te ljudi. Poglejte koliko debelih je v vrsti. Prakticno isces nekoga ki ima normalno postavo, da pa je kdo fit pa ocitno 1 na 500. Da o kokosji pameti ne govorimo.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
23. 04. 2026 14.31
..omadonnca..meni se nikoli ni dalo stat v vrstah.nikjer.vsak kjer ni bilo neizogibno.
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
23. 04. 2026 14.30
Ajaj
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
23. 04. 2026 14.24
stanje v vrsti je,seveda,nepotrebno.Veliko bolj je zanimivo dejstvo,da imajo v ZG svoje prodajalne razne velike blagovne znamke,ki Lj ,kaj sele katerega drugega mesta,nimajo.Imajo jih celo na Rijeku,v Zadru,.... Lj se povoha ne nobeden
Odgovori
+2
3 1
proofreader
23. 04. 2026 14.23
Dolgo so pripravljene čakati v vrsti, da so svojim moškim všeč.
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
23. 04. 2026 14.22
Semaphora? Ah! Sephora...
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
23. 04. 2026 14.21
Lepo vzgojeni potrošniki. Tole rabimo ne pa, da se kolesari. Lepo zapravljajte, jemite kredite in ne dvomite v oblasti. Janez ma vas rad.
Odgovori
+4
5 1
Anion6anion
23. 04. 2026 14.21
V Dubaj ne morejo pa iščejo pozornost pred trgovino
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
23. 04. 2026 14.20
Kokoške!
Odgovori
+9
10 1
Desno
23. 04. 2026 14.17
V Sloveniji čakamo 8 ur v vrsti da se lahko vpišemo zdravniku.... Razlika je ocitna
Odgovori
+8
10 2
ulebule
23. 04. 2026 14.15
hrvatke
Odgovori
+2
3 1
stoinena
23. 04. 2026 14.14
samo lepa mora bit.... lepa mora bit... za dve.
Odgovori
+6
7 1
suleol
23. 04. 2026 14.11
hahaha
Odgovori
+3
4 1
bronco60
23. 04. 2026 14.10
Zblojena generacija, potem pa jokajo, da nimajo za malico v šoli itd.
Odgovori
+11
12 1
Castrum
23. 04. 2026 14.05
V Zagrebu čakajo ure in ure v vrsti da kupijo kozmetiko, v Sloveniji pa ure in ure za to da lahko pridejo do zdravnika
Odgovori
+13
14 1
