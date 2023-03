Zagrebčanu iz garaže ukradli redek Mercedes, vreden 300 tisoč evrov

Kabirolet znamke Mecedes-Benz, model AMG GTR Roadster, je redko videti na cesti, saj so v tovarni v nemškem Sindelfingnu izdelali le 750 teh superšportnih avtomobilov. Še redkejši so lastniki Mercedesovega kabrioleta bele barve. Imel ga je 81-letni Zagrebčan, do pred nedavnim. Drag jekleni konjiček, vreden 300 tisoč evrov, je iz garaže v zagrebškem predmestju izginil neke noči sredi februarja, ko lastnika ni bilo doma. "Slišal sem nekakšno piskanje, vendar sem mislil, da gre za senzor tovornjaka, zato nisem reagiral," je za hrvaško televizijo RTL povedal sosed Branimir. Povedal je tudi, da lastnik avtomobila, ki se ne želi javno razkriti, živi in dela v Švici.