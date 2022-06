Zagrebška bolnišnica kršila pravice Čavajde, v Osijeku pa 'pozabili' opraviti splav

Zdravstvena inšpekcija je ugotovila, da je prvostopenjska komisija KB Sveti Duh o zahtevi Mirele Čavajda odločala 3. maja letos, pacientke pa ni obvestila o svoji odločitvi. Prav tako je ni obvestila, da se ima pravico obrniti na drugostopenjsko komisijo v KBC Zagreb.

Inšpekcijski nadzor je pokazal, da je bolnišnica s tem prekršila zakon o pravicah pacientov, po katerem imajo "pacienti pravico do popolne obveščenosti o poteku postopka nudenja zdravstvene zaščite".

Za takšne prekrške je predvidena kazen od 10.000 kun (1327 evrov) do 50.000 kun (6637 evrov) za bolnišnico in 5000 kun (664 evrov) do 10.000 kun za odgovorno osebo, v tem primeru direktorico bolnišnice Ana-Mario Šimundić.

KB Sveti Duh je bila ena od štirih zagrebških bolnišnic, ki so Mireli Čavajda zavrnile prekinitev nosečnosti, ko je bila v šestem mesecu nosečnosti. Za prekinitev nosečnosti se je odločila, ko je izvedela, da ima njen otrok na možganih ogromen tumor, zaradi katerega bi se rodil hudo prizadet ali pa bi kmalu po porodu umrl.