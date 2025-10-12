Svetli način
Tujina

Mini koza v zagrebškem živalskem vrtu opraskala otroka, starši klicali policijo

Zagreb , 12. 10. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
18

V zagrebškem živalskem vrtu je mini koza lažje popraskala otroka, ker jo je ta potegnil za rog. Starši so poklicali policijo, ki je po preveritvi okoliščin ocenila, da ni potrebe po nadaljnjih ukrepih, saj je šlo za lažjo poškodbo.

Zagrebška policija je prejela nenavadno prijavo. "Sprehajali smo se skozi živalski vrt in nenadoma poleg nas policija. Vsi so bili v šoku, govorili so, da je policija prišla aretirat kozo,"  je za 24sata povedal bralec. Zagrebška policija je potrdila, da so prišli na intervencijo po tem, ko so prejeli prijavo, da je žival poškodovala majhnega otroka. Šlo je za mini kozo, ki je bila v ogradi 'Otroškega živalskega vrta', kamor lahko obiskovalci vstopijo in pobožajo živali. Otrok je kozo potegnil za rog, ta pa ga je nato opraskala. A praska je bila majhna, zatrjujejo v živalskem vrtu. 

Mini koza
Mini koza FOTO: Shutterstock

"Prijavili so nas obiskovalci, ki so bili tujci. Natančnih okoliščin ne poznamo, ker tistega trenutka nismo videli. Gre za ograjen prostor, v katerega lahko obiskovalci vstopijo na lastno odgovornost. Na vhodu v prostor je opozorilo. Tudi policija je to videla. Starši otroka so opravili klic v sili. Na urgenci so rekli, da ni razloga za ukrepanje. Na srečo je bila poškodba lažja. Skozi ta prostor vsako leto gre veliko ljudi, še posebej otrok. Žal se lahko zgodijo takšni incidenti. Spoštovati moramo živali, ki hodijo okoli nas in se jih ne dotikati, če nočejo. Ne moremo nadzorovati, kako se bodo odzvale," je za 24sata povedal direkt živalskega vrta Cizelj. Koza pa na koncu ni končala za zapahi, so še dodali. 

koza zagreb živalski vrt Zagreb mini koza otroška poškodba policija intervencija
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
12. 10. 2025 13.40
+1
kozli so šli koze gledati,zanimivo ane
ODGOVORI
1 0
Aleks 85
12. 10. 2025 13.37
+5
Novodobni starši,ki nimajo osnov vzgoje kaj šele avtoritete.
ODGOVORI
5 0
biggbrader
12. 10. 2025 13.32
+8
Starši "kozle streljajo".
ODGOVORI
8 0
Malo_sutra
12. 10. 2025 13.31
+8
Ja pač hočejo kako nadomestilo od zoo. Zato se poklice policija.
ODGOVORI
8 0
a res1
12. 10. 2025 13.29
+8
Kozli...
ODGOVORI
8 0
Še89sekund
12. 10. 2025 13.29
+7
Tem staršem je treba nemudoma odvžet otroke in jih prepustiti v nadaljno oskrbo csd ,tako je ko vsak možgansko prizadet slima otroke.
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
12. 10. 2025 13.28
+5
Verjetno sta tudi starša nasilna, ker otroka povzema vedenje in si dela vzorce za svoje življenje!
ODGOVORI
5 0
Delavec_Slo
12. 10. 2025 13.26
+4
Joj samo da je novica s hrvatije in da s temi novicami pokvarite dan večini normalnih slovencev!
ODGOVORI
5 1
oježeš
12. 10. 2025 13.20
+5
Tako je, če ne znaš brati. Težko je otroku dopovedati kaj sme in kaj ne, še težje pa staršem.
ODGOVORI
5 0
mackon08
12. 10. 2025 13.19
+14
To so mamini sončeki, mala praska pa urgenca.
ODGOVORI
14 0
Trump
12. 10. 2025 13.17
+10
Dobro da niso klicali gorske reševalne...
ODGOVORI
10 0
MESE?AR
12. 10. 2025 13.15
+18
Eni starši imajo res samo slamo v glavi !
ODGOVORI
18 0
Sixten Malmerfelt
12. 10. 2025 13.14
+12
Ha,ha! Starša bi morali zapreti, ker imajo nevzgojenega otroka, ki ga puščajo vsepovsod!
ODGOVORI
12 0
Uporabnik1935308
12. 10. 2025 13.13
+3
Sigurno naši.......
ODGOVORI
3 0
