Mini koza v zagrebškem živalskem vrtu opraskala otroka, starši klicali policijo

Zagrebška policija je prejela nenavadno prijavo. "Sprehajali smo se skozi živalski vrt in nenadoma poleg nas policija. Vsi so bili v šoku, govorili so, da je policija prišla aretirat kozo," je za 24sata povedal bralec. Zagrebška policija je potrdila, da so prišli na intervencijo po tem, ko so prejeli prijavo, da je žival poškodovala majhnega otroka. Šlo je za mini kozo, ki je bila v ogradi 'Otroškega živalskega vrta', kamor lahko obiskovalci vstopijo in pobožajo živali. Otrok je kozo potegnil za rog, ta pa ga je nato opraskala. A praska je bila majhna, zatrjujejo v živalskem vrtu.

"Prijavili so nas obiskovalci, ki so bili tujci. Natančnih okoliščin ne poznamo, ker tistega trenutka nismo videli. Gre za ograjen prostor, v katerega lahko obiskovalci vstopijo na lastno odgovornost. Na vhodu v prostor je opozorilo. Tudi policija je to videla. Starši otroka so opravili klic v sili. Na urgenci so rekli, da ni razloga za ukrepanje. Na srečo je bila poškodba lažja. Skozi ta prostor vsako leto gre veliko ljudi, še posebej otrok. Žal se lahko zgodijo takšni incidenti. Spoštovati moramo živali, ki hodijo okoli nas in se jih ne dotikati, če nočejo. Ne moremo nadzorovati, kako se bodo odzvale," je za 24sata povedal direkt živalskega vrta Cizelj. Koza pa na koncu ni končala za zapahi, so še dodali.