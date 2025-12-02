Zagrebška redovnica lažno prijavila napad, zabodla se je sama

V petek smo poročali o domnevnem napadu na redovnico. Zagrebška policija je v zadnjih dneh izvedla obsežno kriminalistično preiskavo in svoje ugotovitve danes predstavila javnosti, poroča net.hr.
Kot so pojasnili policisti, so že v petek zaslišali več oseb, da bi razjasnili okoliščine domnevnega napada. 35-letna redovnica je včeraj po odpustu iz bolnišnice odšla na policijo in vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.
V prijavi je policistom navedla, da se ji je približal neznani storilec in jo poškodoval z nožem, nakar je poiskala zdravniško pomoč v bolnišnici. Tam so ocenili, da je utrpela lažje poškodbe.
Policisti so nadaljevali s preiskavo in ugotovili, da je redovnica lažno prijavila kaznivo dejanje z namenom zavajanja policije, čeprav se je zavedala, da je s tem sama storila kaznivo dejanje.
Preiskava je ugotovila, da se je samopoškodovala z nožem, ki ga je predhodno kupila v trgovini na območju Zagreba.
Glede na ugotovitve bodo policisti zoper 35-letnico podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažne prijave kaznivega dejanja.
Po ugotovitvi, da je šlo za samopoškodovanje, je bila 35-letnica na podlagi zdravniške ocene prepeljana v ustrezno zdravstveno ustanovo.