Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zagrebška redovnica lažno prijavila napad, zabodla se je sama

Zagreb, 02. 12. 2025 12.15 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Zagrebška policija je razrešila primer domnevno zabodene redovnice v Zagrebu. Preiskava je pokazala, da je redovnica podala lažno prijavo o kaznivem dejanju in da se je v resnici samopoškodovala. Policisti bodo 35-letnico kazensko ovadili.

V petek smo poročali o domnevnem napadu na redovnico. Zagrebška policija je v zadnjih dneh izvedla obsežno kriminalistično preiskavo in svoje ugotovitve danes predstavila javnosti, poroča net.hr.

Kot so pojasnili policisti, so že v petek zaslišali več oseb, da bi razjasnili okoliščine domnevnega napada. 35-letna redovnica je včeraj po odpustu iz bolnišnice odšla na policijo in vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.

V prijavi je policistom navedla, da se ji je približal neznani storilec in jo poškodoval z nožem, nakar je poiskala zdravniško pomoč v bolnišnici. Tam so ocenili, da je utrpela lažje poškodbe.

Policisti so nadaljevali s preiskavo in ugotovili, da je redovnica lažno prijavila kaznivo dejanje z namenom zavajanja policije, čeprav se je zavedala, da je s tem sama storila kaznivo dejanje.

Nuna, ki moli (slika je simbolična).
Nuna, ki moli (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Preiskava je ugotovila, da se je samopoškodovala z nožem, ki ga je predhodno kupila v trgovini na območju Zagreba.

Glede na ugotovitve bodo policisti zoper 35-letnico podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažne prijave kaznivega dejanja.

Po ugotovitvi, da je šlo za samopoškodovanje, je bila 35-letnica na podlagi zdravniške ocene prepeljana v ustrezno zdravstveno ustanovo.

redovnica zagreb
Naslednji članek

Ruski vojaki se sprehajajo po središču Pokrovska, padel naj bi tudi Vovčansk

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385