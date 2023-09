Zagrebška vzgojiteljica otroke utišala z lepilnim trakom in vezanjem rok

O izsledkih nadzora jo je obvestila ravnateljica vrtca, ki je mamo poklicala na sestanek. "Tam je bila tudi psihologinja. Rekle so mi, da so po vseh ugotovitvah in zbranih dokazih potrdili, da je mojemu otroku zalepila lepilni trak na usta in to ne z namenom igre, pač pa kot kazen. Zgodilo se je, ko so sedeli za mizo. On se je afnal in rekel grdo besedo in v tistem hipu je teta zalepila trak na usta mojemu otroku in še enemu dečku," je za hrvaški RTL povedala mama štiriletnika.

Dodala je, da se je to zgodilo v igralnici pred vsemi otroki. "Zjokala sem se, ker nisem mogla verjeti, da se je to zgodilo mojemu otroku," je še dejala mama.

Po internem nadzoru je vzgojiteljica odšla na bolniško, vodstvo vrtca pa je primer v nadaljnjo obravnavo predalo ministrstvu in drugim pristojnim službam. Primer so prijavili tudi policiji.

Tomašević: Če je res, je to strašno

Na dogodek se je odzval tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki sicer pravi, da podrobnosti primera ne pozna in da preiskava še poteka. "Mesto Zagreb bo ukrepalo kot ustanovitelj zavoda. Jaz ne morem prejudicirati krivde. Če ne bo ukrepala ustanova, v kateri se je to zgodilo, bo ukrepalo mesto. Če se je to res zgodilo, je to strašno. Za to bo nekdo moral odgovarjati in kaj takšnega se več ne sme ponoviti," je dejal zagrebški župan.

Ravnanje vzgojiteljice je ostro obsodil tudi hrvaški minister za izobraževanje Radovan Fuchs. "To je absolutno nedopustno in vredno obsojanja. Ministrstvo je ukrepalo tako, da je šolska inšpekcija opravila nadzor in sprejela sklep, da je to huda nepravilnost, in priporočila opomin z možnostjo odpovedi. Po rezultatih notranjega nadzora bi ravnateljica lahko s soglasjem upravnega sveta sprejela odločitev o odpovedi. Nihče drug razen delodajalca ne more delavcu dati odpovedi," je po poročanju 24sata.hr pojasnil minister.

Fuchs je še dodal, da se vsaka normalna oseba zgraža nad takšnim ravnanjem. "Ne vem, kakšen je bil motiv takšne osebe, da se izšola za delo, ki se ne sklada z njenim karakterjem," je dejal.