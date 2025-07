Zagrebški gostinci na dan Thompsonovega koncerta zaslužili trikrat toliko kot običajno

Znesek davčno potrjenih računov v Zagrebu na področju gostinstva je v soboto dosegel 9,6 milijona evrov, je v nedeljo sporočila hrvaška davčna uprava.

Podatke za 4. in 5. julij letos je primerjala s podatki za 5. in 6. julij lani ter za 27. in 28. junij letos, in sicer za vse dejavnosti v mestu Zagreb ter posebej za dejavnosti s področja priprave in strežbe hrane in pijače.

Zagrebški gostinci so v soboto v primerjavi s prvo soboto v lanskem juliju po teh podatkih izdali za 69 odstotkov več računov, njihova vrednost pa je bila za 229 odstotkov višja. V primerjavi z zadnjo soboto v letošnjem juniju je bilo število računov večje za 71 odstotkov, njihov znesek pa za 203 odstotke.