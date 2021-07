Zagrebški policisti pretepli slepega moškega, mu zlomili nogo in izpahnili roko

"Niti počakali niso, da bi povedal svoj priimek. Odšel sem po osebni dokument, po katerem so vprašali, a so si premislili in me še siloviteje potegnili," se spominja in opiše, da so ga najprej potegnili za ramena, nato pa še za telovnik, da je skoraj padel na tla.

"Ko so me vlekli na dvorišče, so me podrli in začeli udarjati po nogi. Skakali so, dokler nisem začel zaradi bolečine kričati in jim govoriti, da so mi zlomili nogo. Na to se sploh niso ozirali. Še naprej so udarjali in mi zvijali nogo," pravi 47-letnik.

Njegove krike bolečine je slišala tudi soseda Lejla Tataragić, ki je videla, da Jambrešić leži na tleh. Priznala je, da ne ona ne ostali sosedje ne vedo, kaj se je pravzaprav dogajalo. Dodala je tudi, da je pretepeni Jambrešić v policijskem avtomobilu neprestano ponavljal: "Osebna izkaznica, osebna izkaznica." "S seboj ni vzel osebne izkaznice, pa tudi palice za slepe ne," je povedala.

Sosedje so policiste opozorili, da imajo napačnega moškega, a so ga vseeno prijeli ter ga nato obtožili lažnega predstavljanja in žalitve.

Ministrstvo: Policisti so kršili zakon in neupravičeno uporabili silo

Jambrešića so policisti zamenjali z drugim moškim. Policija je iskala osebo romske narodnosti z istim imenom, a drugačnim priimkom, ki naj bi živela na istem naslovu. Neko dekle je namreč na policijski postaji prijavilo očima, ki naj bi jo udaril.

Jambrešićeva polsestra in sosedje so o policijski brutalnosti obvestili Urad varuha človekovih pravic invalidov in Hrvaško združenje slepih. Varuh pa je takoj po prejemu poročila konec aprila letos od policije zahteval izjavo.

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je priznalo, da so policisti kršili zakon in neupravičeno uporabili silo. V odgovor varuhu, ki je po elektronski pošti prispel 13. julija, a ima datum 28. junij, zatrjujejo, da so 21. junija o vsem obvestili tudi sestro pretepenega moškega.