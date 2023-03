Zagrebški študentki v stanovanju pričakal ogromen pajek

Saro Šarić in njeno sostanovalko je ob prihodu v stanovanje vznemiril neobičajen prizor ogromnega pajka v kotu sobe. "To ni navaden mali hišni pajek z dolgimi nogami, ki ga lahko posesaš, ubiješ s krpo ali vržeš v smeti. Bil je ogromen črn pajek z nogami, dolgim telesom, poraščen in črn. Res sem se prestrašila," situacijo opisuje študentka.

Ker sta v mestu zgolj začasno in v bližini nimata družine, sta se odločili, da bosta na pomoč poklicali osebje zagrebškega živalskega vrta. Kmalu je prišel Dominik Matusina, delavec iz zavetišča Dumovec, ki je pajka brez težav ujel in ga pripeljal v živalski vrt, kjer so ga oskrbeli in nato spustili nazaj v naravo.

Kot še razlaga gre za Volčjega pajka, ki sicer človeku ni nevaren. V večini primerov živijo sami, so hitri in okretni lovci, ki ne pletejo mrež. "Nekatere vrste lahko precej zrastejo. Imajo dolge noge, zato izgledajo večji kot so, zrastejo tudi do štiri centimetre, vendar razumem, da se nekomu, ki tega ne ve, ne zdi prijetno, ko jih vidi," pojasnjuje zoolog Ivan Cizelj.